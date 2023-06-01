Санта-Колома - Пенибонт 20 Июля прямая трансляция
20 Июля 2023 года в 18:00 (+03:00). Лига конференций, 1-й квалификационный раунд. 2-й матч
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Санта-Колома - Пенибонт, которое состоится 20 Июля 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 1-й квалификационный раунд. 2-й матч, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Санта-Колома
Санта-Колома, Андорра
Пенибонт
Бридженд, Уэльс
История личных встреч
|13.07.2023
|Лига конференций
|1-й квалификационный раунд. 1-й матч
|1 : 1
|13.07.2023
|Лига конференций
|1-й квалификационный раунд. 1-й матч
|1 : 1
|29.07.2021
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 2-й матч
|1 : 2
|22.07.2021
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
|3 : 0
|15.07.2021
|Лига конференций
|1-й квалификационный раунд. 2-й матч
|4 : 0
|06.07.2021
|Лига конференций
|1-й квалификационный раунд. 1-й матч
|1 : 1
|13.07.2023
|Лига конференций
|1-й квалификационный раунд. 1-й матч
|1 : 1
|23.05.2021
|Уэльс - Премьер-лига
|Плей-офф за ЛЕ - 1/2 финала
|0 : 1
|15.05.2021
|Уэльс - Премьер-лига
|Плей-офф чемпионов. 10-й тур
|0 : 2
|08.05.2021
|Уэльс - Премьер-лига
|Плей-офф чемпионов. 9-й тур
|1 : 0
|04.05.2021
|Уэльс - Премьер-лига
|Плей-офф чемпионов. 8-й тур
|0 : 3