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Санта-Колома - Пенибонт 20 Июля прямая трансляция

20 Июля 2023 года в 18:00 (+03:00). Лига конференций, 1-й квалификационный раунд. 2-й матч
Санта-Колома
Пенибонт

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Санта-Колома - Пенибонт, которое состоится 20 Июля 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 1-й квалификационный раунд. 2-й матч, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Санта-Колома
Санта-Колома, Андорра
Пенибонт
Бридженд, Уэльс
История личных встреч
13.07.2023 Лига конференций 1-й квалификационный раунд. 1-й матч Пенибонт1 : 1Санта-Колома
13.07.2023 Лига конференций 1-й квалификационный раунд. 1-й матч Пенибонт1 : 1Санта-Колома
29.07.2021 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 2-й матч Санта-Колома1 : 2
22.07.2021 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 1-й матч 3 : 0Санта-Колома
15.07.2021 Лига конференций 1-й квалификационный раунд. 2-й матч Санта-Колома4 : 0
06.07.2021 Лига конференций 1-й квалификационный раунд. 1-й матч 1 : 1Санта-Колома
13.07.2023 Лига конференций 1-й квалификационный раунд. 1-й матч Пенибонт1 : 1Санта-Колома
23.05.2021 Уэльс - Премьер-лига Плей-офф за ЛЕ - 1/2 финала Пенибонт0 : 1
15.05.2021 Уэльс - Премьер-лига Плей-офф чемпионов. 10-й тур Пенибонт0 : 2
08.05.2021 Уэльс - Премьер-лига Плей-офф чемпионов. 9-й тур 1 : 0Пенибонт
04.05.2021 Уэльс - Премьер-лига Плей-офф чемпионов. 8-й тур Пенибонт0 : 3

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