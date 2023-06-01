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Биркиркара - Марибор 20 Июля прямая трансляция

20 Июля 2023 года в 18:00 (+03:00). Лига конференций, 1-й квалификационный раунд. 2-й матч
Биркиркара
Марибор

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Биркиркара - Марибор, которое состоится 20 Июля 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 1-й квалификационный раунд. 2-й матч, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Биркиркара
Биркиркара, Мальта
Марибор
Марибор, Словения
История личных встреч
13.07.2023 Лига конференций 1-й квалификационный раунд. 1-й матч Марибор1 : 1Биркиркара
24.07.2013 Лига чемпионов 2-й квалификационный раунд. 2-й матч Марибор2 : 0Биркиркара
16.07.2013 Лига чемпионов 2-й квалификационный раунд. 1-й матч Биркиркара0 : 0Марибор
30.06.2007 Кубок Интертото - 2007 1-й раунд. 2-й матч Марибор2 : 1Биркиркара
24.06.2007 Кубок Интертото - 2007 1-й раунд. 1-й матч Биркиркара0 : 3Марибор
13.07.2023 Лига конференций 1-й квалификационный раунд. 1-й матч Марибор1 : 1Биркиркара
29.07.2021 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 2-й матч Биркиркара1 : 0 4 : 5
22.07.2021 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 1-й матч 1 : 0Биркиркара
15.07.2021 Лига конференций 1-й квалификационный раунд. 2-й матч 1 : 1Биркиркара
08.07.2021 Лига конференций 1-й квалификационный раунд. 1-й матч Биркиркара1 : 0
13.07.2023 Лига конференций 1-й квалификационный раунд. 1-й матч Марибор1 : 1Биркиркара
25.08.2022 Лига конференций Раунд плей-офф. 2-й матч 1 : 0Марибор
18.08.2022 Лига конференций Раунд плей-офф. 1-й матч Марибор0 : 0
11.08.2022 Лига Европы 3-й квалификационный раунд. 2-й матч 1 : 0Марибор
04.08.2022 Лига Европы 3-й квалификационный раунд. 1-й матч Марибор0 : 2

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