Биркиркара - Марибор 20 Июля прямая трансляция
20 Июля 2023 года в 18:00 (+03:00). Лига конференций, 1-й квалификационный раунд. 2-й матч
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Биркиркара - Марибор, которое состоится 20 Июля 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 1-й квалификационный раунд. 2-й матч, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Биркиркара
Биркиркара, Мальта
Марибор
Марибор, Словения
История личных встреч
|13.07.2023
|Лига конференций
|1-й квалификационный раунд. 1-й матч
|1 : 1
|24.07.2013
|Лига чемпионов
|2-й квалификационный раунд. 2-й матч
|2 : 0
|16.07.2013
|Лига чемпионов
|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
|0 : 0
|30.06.2007
|Кубок Интертото - 2007
|1-й раунд. 2-й матч
|2 : 1
|24.06.2007
|Кубок Интертото - 2007
|1-й раунд. 1-й матч
|0 : 3
|13.07.2023
|Лига конференций
|1-й квалификационный раунд. 1-й матч
|1 : 1
|29.07.2021
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 2-й матч
|1 : 0 4 : 5
|22.07.2021
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
|1 : 0
|15.07.2021
|Лига конференций
|1-й квалификационный раунд. 2-й матч
|1 : 1
|08.07.2021
|Лига конференций
|1-й квалификационный раунд. 1-й матч
|1 : 0
|13.07.2023
|Лига конференций
|1-й квалификационный раунд. 1-й матч
|1 : 1
|25.08.2022
|Лига конференций
|Раунд плей-офф. 2-й матч
|1 : 0
|18.08.2022
|Лига конференций
|Раунд плей-офф. 1-й матч
|0 : 0
|11.08.2022
|Лига Европы
|3-й квалификационный раунд. 2-й матч
|1 : 0
|04.08.2022
|Лига Европы
|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
|0 : 2