Нарва Транс - Пюник 20 Июля прямая трансляция
20 Июля 2023 года в 18:30 (+03:00). Лига конференций, 1-й квалификационный раунд. 2-й матч
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нарва Транс - Пюник, которое состоится 20 Июля 2023 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 1-й квалификационный раунд. 2-й матч, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Нарва Транс
Нарва, Эстония
Пюник
Ереван, Армения
Главные тренеры
|Егише Меликович Меликян
История личных встреч
|13.07.2023
|Лига конференций
|1-й квалификационный раунд. 1-й матч
|2 : 0
|13.07.2023
|Лига конференций
|1-й квалификационный раунд. 1-й матч
|2 : 0
|08.07.2023
|Эстония - Мейстрилига
|20-й тур
|0 : 4
|01.07.2023
|Эстония - Мейстрилига
|19-й тур
|3 : 0
|27.06.2023
|Эстония - Мейстрилига
|18-й тур
|3 : 0
|11.06.2023
|Эстония - Мейстрилига
|17-й тур
|2 : 0
|13.07.2023
|Лига конференций
|1-й квалификационный раунд. 1-й матч
|2 : 0
|06.06.2023
|Армения - Премьер-лига
|36-й тур
|1 : 2
|02.06.2023
|Армения - Премьер-лига
|35-й тур
|0 : 1
|26.05.2023
|Армения - Премьер-лига
|34-й тур
|1 : 1
|21.05.2023
|Армения - Премьер-лига
|33-й тур
|2 : 0