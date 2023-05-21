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Нарва Транс - Пюник 20 Июля прямая трансляция

20 Июля 2023 года в 18:30 (+03:00). Лига конференций, 1-й квалификационный раунд. 2-й матч
Нарва Транс
Пюник

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нарва Транс - Пюник, которое состоится 20 Июля 2023 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 1-й квалификационный раунд. 2-й матч, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Нарва Транс
Нарва, Эстония
Пюник
Ереван, Армения
Главные тренеры
Армения Егише Меликович Меликян
История личных встреч
13.07.2023 Лига конференций 1-й квалификационный раунд. 1-й матч Пюник2 : 0Нарва Транс
13.07.2023 Лига конференций 1-й квалификационный раунд. 1-й матч Пюник2 : 0Нарва Транс
08.07.2023 Эстония - Мейстрилига 20-й тур Нарва Транс0 : 4
01.07.2023 Эстония - Мейстрилига 19-й тур 3 : 0Нарва Транс
27.06.2023 Эстония - Мейстрилига 18-й тур 3 : 0Нарва Транс
11.06.2023 Эстония - Мейстрилига 17-й тур Нарва Транс2 : 0
13.07.2023 Лига конференций 1-й квалификационный раунд. 1-й матч Пюник2 : 0Нарва Транс
06.06.2023 Армения - Премьер-лига 36-й тур 1 : 2Пюник
02.06.2023 Армения - Премьер-лига 35-й тур Пюник0 : 1
26.05.2023 Армения - Премьер-лига 34-й тур 1 : 1Пюник
21.05.2023 Армения - Премьер-лига 33-й тур Пюник2 : 0

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