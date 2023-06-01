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РФШ - Македония Гёрче Петров 20 Июля прямая трансляция

20 Июля 2023 года в 18:30 (+03:00). Лига конференций, 1-й квалификационный раунд. 2-й матч
РФШ
Македония Гёрче Петров

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между РФШ - Македония Гёрче Петров, которое состоится 20 Июля 2023 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 1-й квалификационный раунд. 2-й матч, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
РФШ
Рига, Латвия
Македония Гёрче Петров
Скопье, Северная Македония
Главные тренеры
Латвия Виктор Мороз
История личных встреч
13.07.2023 Лига конференций 1-й квалификационный раунд. 1-й матч Македония Гёрче Петров0 : 1РФШ
13.07.2023 Лига конференций 1-й квалификационный раунд. 1-й матч Македония Гёрче Петров0 : 1РФШ
08.07.2023 Латвия - Высшая лига Высшая лига. 22-й тур 1 : 1РФШ
04.07.2023 Латвия - Высшая лига Высшая лига. 21-й тур РФШ1 : 0
30.06.2023 Латвия - Высшая лига Высшая лига. 20-й тур 2 : 2РФШ
25.06.2023 Латвия - Высшая лига Высшая лига. 19-й тур РФШ3 : 0
13.07.2023 Лига конференций 1-й квалификационный раунд. 1-й матч Македония Гёрче Петров0 : 1РФШ
28.07.2022 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 2-й матч 4 : 0Македония Гёрче Петров
21.07.2022 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 1-й матч Македония Гёрче Петров0 : 0
18.07.2019 Лига Европы 1-й квалификационный раунд. 2-й матч Македония Гёрче Петров0 : 3
11.07.2019 Лига Европы 1-й квалификационный раунд. 1-й матч 3 : 1Македония Гёрче Петров

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