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Европа - Дукагини 20 Июля прямая трансляция

Стадион: Виктория (Гибралтар, Гибралтар), вместимость: 5000
20 Июля 2023 года в 18:00 (+03:00). Лига конференций, 1-й квалификационный раунд. 2-й матч
Европа
Дукагини

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Европа - Дукагини, которое состоится 20 Июля 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 1-й квалификационный раунд. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Виктория (Гибралтар, Гибралтар). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Европа
Гибралтар, Гибралтар
Дукагини
Косово
История личных встреч
13.07.2023 Лига конференций 1-й квалификационный раунд. 1-й матч Дукагини2 : 1Европа
13.07.2023 Лига конференций 1-й квалификационный раунд. 1-й матч Дукагини2 : 1Европа
14.07.2022 Лига конференций 1-й квалификационный раунд. 2-й матч Европа1 : 2
06.07.2022 Лига конференций 1-й квалификационный раунд. 1-й матч 1 : 0Европа
15.07.2021 Лига конференций 1-й квалификационный раунд. 2-й матч 2 : 0Европа
08.07.2021 Лига конференций 1-й квалификационный раунд. 1-й матч Европа0 : 0
13.07.2023 Лига конференций 1-й квалификационный раунд. 1-й матч Дукагини2 : 1Европа

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