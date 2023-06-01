Европа - Дукагини 20 Июля прямая трансляция
Стадион: Виктория (Гибралтар, Гибралтар), вместимость: 5000
20 Июля 2023 года в 18:00 (+03:00). Лига конференций, 1-й квалификационный раунд. 2-й матч
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Европа - Дукагини, которое состоится 20 Июля 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 1-й квалификационный раунд. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Виктория (Гибралтар, Гибралтар). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Европа
Гибралтар, Гибралтар
Дукагини
Косово
История личных встреч
|13.07.2023
|Лига конференций
|1-й квалификационный раунд. 1-й матч
|2 : 1
|13.07.2023
|Лига конференций
|1-й квалификационный раунд. 1-й матч
|2 : 1
|14.07.2022
|Лига конференций
|1-й квалификационный раунд. 2-й матч
|1 : 2
|06.07.2022
|Лига конференций
|1-й квалификационный раунд. 1-й матч
|1 : 0
|15.07.2021
|Лига конференций
|1-й квалификационный раунд. 2-й матч
|2 : 0
|08.07.2021
|Лига конференций
|1-й квалификационный раунд. 1-й матч
|0 : 0
|13.07.2023
|Лига конференций
|1-й квалификационный раунд. 1-й матч
|2 : 1