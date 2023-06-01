Пайде - Б-36 Торсхавн 20 Июля прямая трансляция
20 Июля 2023 года в 18:30 (+03:00). Лига конференций, 1-й квалификационный раунд. 2-й матч
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Пайде - Б-36 Торсхавн, которое состоится 20 Июля 2023 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 1-й квалификационный раунд. 2-й матч, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Пайде
Пайде, Эстония
Б-36 Торсхавн
Торсхавн, Фарерские острова
Главные тренеры
|Дан Бримсвуйк
История личных встреч
|12.07.2023
|Лига конференций
|1-й квалификационный раунд. 1-й матч
|0 : 0
|12.07.2023
|Лига конференций
|1-й квалификационный раунд. 1-й матч
|0 : 0
|07.07.2023
|Эстония - Мейстрилига
|20-й тур
|0 : 0
|30.06.2023
|Эстония - Мейстрилига
|19-й тур
|1 : 1
|27.06.2023
|Эстония - Мейстрилига
|18-й тур
|0 : 0
|11.06.2023
|Эстония - Мейстрилига
|17-й тур
|0 : 1
|12.07.2023
|Лига конференций
|1-й квалификационный раунд. 1-й матч
|0 : 0
|09.08.2022
|Лига конференций
|3-й квалификационный раунд. 2-й матч
|1 : 2
|03.08.2022
|Лига конференций
|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
|3 : 0
|28.07.2022
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 2-й матч
|0 : 0
|21.07.2022
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
|1 : 0