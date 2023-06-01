Милсами - Паневежис 20 Июля прямая трансляция
Стадион: Районный спорткомплекс (Оргеев, Молдавия), вместимость: 3023
20 Июля 2023 года в 19:00 (+03:00). Лига конференций, 1-й квалификационный раунд. 2-й матч
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Милсами - Паневежис, которое состоится 20 Июля 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 1-й квалификационный раунд. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Районный спорткомплекс (Оргеев, Молдавия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Милсами
Оргеев, Молдавия
Паневежис
Паневежис, Литва
Главные тренеры
|Сергей Дубровин
История личных встреч
|13.07.2023
|Лига конференций
|1-й квалификационный раунд. 1-й матч
|2 : 2
|14.07.2022
|Лига конференций
|1-й квалификационный раунд. 2-й матч
|2 : 0
|07.07.2022
|Лига конференций
|1-й квалификационный раунд. 1-й матч
|0 : 0
|13.07.2023
|Лига конференций
|1-й квалификационный раунд. 1-й матч
|2 : 2
|28.07.2022
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 2-й матч
|1 : 4
|21.07.2022
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
|2 : 2
|14.07.2022
|Лига конференций
|1-й квалификационный раунд. 2-й матч
|2 : 0
|07.07.2022
|Лига конференций
|1-й квалификационный раунд. 1-й матч
|0 : 0
|13.07.2023
|Лига конференций
|1-й квалификационный раунд. 1-й матч
|2 : 2
|07.07.2023
|Литва - А лига
|21-й тур
|3 : 0
|30.06.2023
|Литва - А лига
|20-й тур
|1 : 0
|25.06.2023
|Литва - А лига
|19-й тур
|0 : 1
|11.06.2023
|Литва - А лига
|18-й тур
|4 : 0