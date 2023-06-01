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Милсами - Паневежис 20 Июля прямая трансляция

Стадион: Районный спорткомплекс (Оргеев, Молдавия), вместимость: 3023
20 Июля 2023 года в 19:00 (+03:00). Лига конференций, 1-й квалификационный раунд. 2-й матч
Милсами
Паневежис

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Милсами - Паневежис, которое состоится 20 Июля 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 1-й квалификационный раунд. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Районный спорткомплекс (Оргеев, Молдавия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Милсами
Оргеев, Молдавия
Паневежис
Паневежис, Литва
Главные тренеры
Молдавия Сергей Дубровин
История личных встреч
13.07.2023 Лига конференций 1-й квалификационный раунд. 1-й матч Паневежис2 : 2Милсами
14.07.2022 Лига конференций 1-й квалификационный раунд. 2-й матч Милсами2 : 0Паневежис
07.07.2022 Лига конференций 1-й квалификационный раунд. 1-й матч Паневежис0 : 0Милсами
13.07.2023 Лига конференций 1-й квалификационный раунд. 1-й матч Паневежис2 : 2Милсами
28.07.2022 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 2-й матч Милсами1 : 4
21.07.2022 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 1-й матч 2 : 2Милсами
14.07.2022 Лига конференций 1-й квалификационный раунд. 2-й матч Милсами2 : 0Паневежис
07.07.2022 Лига конференций 1-й квалификационный раунд. 1-й матч Паневежис0 : 0Милсами
13.07.2023 Лига конференций 1-й квалификационный раунд. 1-й матч Паневежис2 : 2Милсами
07.07.2023 Литва - А лига 21-й тур Паневежис3 : 0
30.06.2023 Литва - А лига 20-й тур Паневежис1 : 0
25.06.2023 Литва - А лига 19-й тур 0 : 1Паневежис
11.06.2023 Литва - А лига 18-й тур Паневежис4 : 0

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