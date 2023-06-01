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Дила - ДАК 1904 20 Июля прямая трансляция

20 Июля 2023 года в 20:00 (+03:00). Лига конференций, 1-й квалификационный раунд. 2-й матч
Дила
ДАК 1904

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Дила - ДАК 1904, которое состоится 20 Июля 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 1-й квалификационный раунд. 2-й матч, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Дила
Гори, Грузия
ДАК 1904
Дунайска-Стреда, Словакия
История личных встреч
13.07.2023 Лига конференций 1-й квалификационный раунд. 1-й матч ДАК 19042 : 1Дила
13.07.2023 Лига конференций 1-й квалификационный раунд. 1-й матч ДАК 19042 : 1Дила
05.06.2023 Грузия - Высшая лига 20-й тур 1 : 0Дила
01.06.2023 Грузия - Высшая лига 18-й тур Дила6 : 1
28.05.2023 Грузия - Высшая лига 17-й тур 2 : 2Дила
24.05.2023 Грузия - Высшая лига 16-й тур Дила1 : 0
13.07.2023 Лига конференций 1-й квалификационный раунд. 1-й матч ДАК 19042 : 1Дила
11.08.2022 Лига конференций 3-й квалификационный раунд. 2-й матч 1 : 0ДАК 1904
03.08.2022 Лига конференций 3-й квалификационный раунд. 1-й матч ДАК 19040 : 1
28.07.2022 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 2-й матч ДАК 19042 : 0
20.07.2022 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 1-й матч 0 : 2ДАК 1904

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