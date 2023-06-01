Дила - ДАК 1904 20 Июля прямая трансляция
20 Июля 2023 года в 20:00 (+03:00). Лига конференций, 1-й квалификационный раунд. 2-й матч
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Дила - ДАК 1904, которое состоится 20 Июля 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 1-й квалификационный раунд. 2-й матч, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Дила
Гори, Грузия
ДАК 1904
Дунайска-Стреда, Словакия
История личных встреч
|13.07.2023
|Лига конференций
|1-й квалификационный раунд. 1-й матч
|2 : 1
|13.07.2023
|Лига конференций
|1-й квалификационный раунд. 1-й матч
|2 : 1
|05.06.2023
|Грузия - Высшая лига
|20-й тур
|1 : 0
|01.06.2023
|Грузия - Высшая лига
|18-й тур
|6 : 1
|28.05.2023
|Грузия - Высшая лига
|17-й тур
|2 : 2
|24.05.2023
|Грузия - Высшая лига
|16-й тур
|1 : 0
|13.07.2023
|Лига конференций
|1-й квалификационный раунд. 1-й матч
|2 : 1
|11.08.2022
|Лига конференций
|3-й квалификационный раунд. 2-й матч
|1 : 0
|03.08.2022
|Лига конференций
|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
|0 : 1
|28.07.2022
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 2-й матч
|2 : 0
|20.07.2022
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
|0 : 2