23:47 ()
Свернуть список

Левадия - Жилина 20 Июля прямая трансляция

Стадион: Ле Кок Арена - Лиллекюла (Таллин, Эстония), вместимость: 15000
20 Июля 2023 года в 19:45 (+03:00). Лига конференций, 1-й квалификационный раунд. 2-й матч
Левадия
Жилина

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Левадия - Жилина, которое состоится 20 Июля 2023 года в 19:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 1-й квалификационный раунд. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Ле Кок Арена - Лиллекюла (Таллин, Эстония). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Левадия
Таллин, Эстония
Жилина
Жилина, Словакия
История личных встреч
13.07.2023 Лига конференций 1-й квалификационный раунд. 1-й матч Жилина2 : 1Левадия
13.07.2023 Лига конференций 1-й квалификационный раунд. 1-й матч Жилина2 : 1Левадия
09.07.2023 Эстония - Мейстрилига 20-й тур Левадия3 : 0
01.07.2023 Эстония - Мейстрилига 19-й тур Левадия3 : 0
28.06.2023 Эстония - Мейстрилига 18-й тур Левадия0 : 0
11.06.2023 Эстония - Мейстрилига 17-й тур Левадия2 : 1
13.07.2023 Лига конференций 1-й квалификационный раунд. 1-й матч Жилина2 : 1Левадия
25.01.2022 Товарищеские матчи (клубы) - 2022 Товарищеские матчи 5 : 0Жилина
23.01.2022 Товарищеские матчи (клубы) - 2022 Товарищеские матчи 3 : 2Жилина
26.08.2021 Лига конференций Раунд плей-офф. 2-й матч Жилина0 : 3
19.08.2021 Лига конференций Раунд плей-офф. 1-й матч 5 : 1Жилина

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close