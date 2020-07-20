Левадия - Жилина 20 Июля прямая трансляция
Стадион: Ле Кок Арена - Лиллекюла (Таллин, Эстония), вместимость: 15000
20 Июля 2023 года в 19:45 (+03:00). Лига конференций, 1-й квалификационный раунд. 2-й матч
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Левадия - Жилина, которое состоится 20 Июля 2023 года в 19:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 1-й квалификационный раунд. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Ле Кок Арена - Лиллекюла (Таллин, Эстония). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Левадия
Таллин, Эстония
Жилина
Жилина, Словакия
История личных встреч
|13.07.2023
|Лига конференций
|1-й квалификационный раунд. 1-й матч
|2 : 1
|13.07.2023
|Лига конференций
|1-й квалификационный раунд. 1-й матч
|2 : 1
|09.07.2023
|Эстония - Мейстрилига
|20-й тур
|3 : 0
|01.07.2023
|Эстония - Мейстрилига
|19-й тур
|3 : 0
|28.06.2023
|Эстония - Мейстрилига
|18-й тур
|0 : 0
|11.06.2023
|Эстония - Мейстрилига
|17-й тур
|2 : 1
|13.07.2023
|Лига конференций
|1-й квалификационный раунд. 1-й матч
|2 : 1
|25.01.2022
|Товарищеские матчи (клубы) - 2022
|Товарищеские матчи
|5 : 0
|23.01.2022
|Товарищеские матчи (клубы) - 2022
|Товарищеские матчи
|3 : 2
|26.08.2021
|Лига конференций
|Раунд плей-офф. 2-й матч
|0 : 3
|19.08.2021
|Лига конференций
|Раунд плей-офф. 1-й матч
|5 : 1