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Динамо Бт - Тирана 20 Июля прямая трансляция

Стадион: Батуми Арена (Батуми, Грузия), вместимость: 20383
20 Июля 2023 года в 20:00 (+03:00). Лига конференций, 1-й квалификационный раунд. 2-й матч
Динамо Бт
Тирана

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо Бт - Тирана, которое состоится 20 Июля 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 1-й квалификационный раунд. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Батуми Арена (Батуми, Грузия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Динамо Бт
Батуми, Грузия
Тирана
Тирана, Албания
Главные тренеры
Грузия Георгий Гегучадзе
Албания Оргес Шехи
История личных встреч
13.07.2023 Лига конференций 1-й квалификационный раунд. 1-й матч Тирана1 : 1Динамо Бт
13.07.2023 Лига конференций 1-й квалификационный раунд. 1-й матч Тирана1 : 1Динамо Бт
05.06.2023 Грузия - Высшая лига 20-й тур Динамо Бт2 : 1
01.06.2023 Грузия - Высшая лига 18-й тур Динамо Бт1 : 1
28.05.2023 Грузия - Высшая лига 17-й тур 1 : 2Динамо Бт
24.05.2023 Грузия - Высшая лига 16-й тур Динамо Бт2 : 0
13.07.2023 Лига конференций 1-й квалификационный раунд. 1-й матч Тирана1 : 1Динамо Бт
28.07.2022 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 2-й матч 3 : 2Тирана
19.07.2022 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 1-й матч Тирана0 : 1
12.07.2022 Лига чемпионов 1-й квалификационный раунд. 2-й матч Тирана1 : 2
06.07.2022 Лига чемпионов 1-й квалификационный раунд. 1-й матч 1 : 0Тирана

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