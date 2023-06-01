Динамо Бт - Тирана 20 Июля прямая трансляция
Стадион: Батуми Арена (Батуми, Грузия), вместимость: 20383
20 Июля 2023 года в 20:00 (+03:00). Лига конференций, 1-й квалификационный раунд. 2-й матч
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо Бт - Тирана, которое состоится 20 Июля 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 1-й квалификационный раунд. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Батуми Арена (Батуми, Грузия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Динамо Бт
Батуми, Грузия
Тирана
Тирана, Албания
Главные тренеры
|Георгий Гегучадзе
|Оргес Шехи
История личных встреч
|13.07.2023
|Лига конференций
|1-й квалификационный раунд. 1-й матч
|1 : 1
|13.07.2023
|Лига конференций
|1-й квалификационный раунд. 1-й матч
|1 : 1
|05.06.2023
|Грузия - Высшая лига
|20-й тур
|2 : 1
|01.06.2023
|Грузия - Высшая лига
|18-й тур
|1 : 1
|28.05.2023
|Грузия - Высшая лига
|17-й тур
|1 : 2
|24.05.2023
|Грузия - Высшая лига
|16-й тур
|2 : 0
|13.07.2023
|Лига конференций
|1-й квалификационный раунд. 1-й матч
|1 : 1
|28.07.2022
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 2-й матч
|3 : 2
|19.07.2022
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
|0 : 1
|12.07.2022
|Лига чемпионов
|1-й квалификационный раунд. 2-й матч
|1 : 2
|06.07.2022
|Лига чемпионов
|1-й квалификационный раунд. 1-й матч
|1 : 0