Викингур Г - Интер Клуб Эскальдес 20 Июля прямая трансляция
Стадион: Дьюпумюра (Клаксвик, Фарерские острова), вместимость: 530
20 Июля 2023 года в 21:00 (+03:00). Лига конференций, 1-й квалификационный раунд. 2-й матч
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Викингур Г - Интер Клуб Эскальдес, которое состоится 20 Июля 2023 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 1-й квалификационный раунд. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Дьюпумюра (Клаксвик, Фарерские острова). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Викингур Г
Гота, Фарерские острова
Интер Клуб Эскальдес
Эскальдес-Энгордань, Андорра
Главные тренеры
|Йохан Петур Поульсен
История личных встреч
|13.07.2023
|Лига конференций
|1-й квалификационный раунд. 1-й матч
|2 : 1
|13.07.2023
|Лига конференций
|1-й квалификационный раунд. 1-й матч
|2 : 1
|28.07.2022
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 2-й матч
|2 : 0
|20.07.2022
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
|0 : 2
|14.07.2022
|Лига конференций
|1-й квалификационный раунд. 2-й матч
|1 : 2
|06.07.2022
|Лига конференций
|1-й квалификационный раунд. 1-й матч
|1 : 0
|13.07.2023
|Лига конференций
|1-й квалификационный раунд. 1-й матч
|2 : 1
|27.07.2022
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 2-й матч
|1 : 1
|21.07.2022
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
|3 : 0
|24.06.2022
|Лига чемпионов
|Предварительный раунд - Финал
|0 : 1
|21.06.2022
|Лига чемпионов
|Предварительный раунд - 1/2 финала
|1 : 2