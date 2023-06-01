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Викингур Г - Интер Клуб Эскальдес 20 Июля прямая трансляция

Стадион: Дьюпумюра (Клаксвик, Фарерские острова), вместимость: 530
20 Июля 2023 года в 21:00 (+03:00). Лига конференций, 1-й квалификационный раунд. 2-й матч
Викингур Г
Интер Клуб Эскальдес

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Викингур Г - Интер Клуб Эскальдес, которое состоится 20 Июля 2023 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 1-й квалификационный раунд. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Дьюпумюра (Клаксвик, Фарерские острова). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Викингур Г
Гота, Фарерские острова
Интер Клуб Эскальдес
Эскальдес-Энгордань, Андорра
Главные тренеры
Фарерские острова Йохан Петур Поульсен
История личных встреч
13.07.2023 Лига конференций 1-й квалификационный раунд. 1-й матч Интер Клуб Эскальдес2 : 1Викингур Г
13.07.2023 Лига конференций 1-й квалификационный раунд. 1-й матч Интер Клуб Эскальдес2 : 1Викингур Г
28.07.2022 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 2-й матч 2 : 0Викингур Г
20.07.2022 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 1-й матч Викингур Г0 : 2
14.07.2022 Лига конференций 1-й квалификационный раунд. 2-й матч 1 : 2Викингур Г
06.07.2022 Лига конференций 1-й квалификационный раунд. 1-й матч Викингур Г1 : 0
13.07.2023 Лига конференций 1-й квалификационный раунд. 1-й матч Интер Клуб Эскальдес2 : 1Викингур Г
27.07.2022 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 2-й матч Интер Клуб Эскальдес1 : 1
21.07.2022 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 1-й матч 3 : 0Интер Клуб Эскальдес
24.06.2022 Лига чемпионов Предварительный раунд - Финал Интер Клуб Эскальдес0 : 1
21.06.2022 Лига чемпионов Предварительный раунд - 1/2 финала 1 : 2Интер Клуб Эскальдес

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