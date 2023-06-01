Зимбру - Ла Фиорита 20 Июля прямая трансляция
Стадион: Зимбру (Кишинёв, Молдавия), вместимость: 10500
20 Июля 2023 года в 20:00 (+03:00). Лига конференций, 1-й квалификационный раунд. 2-й матч
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Зимбру - Ла Фиорита, которое состоится 20 Июля 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 1-й квалификационный раунд. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Зимбру (Кишинёв, Молдавия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Зимбру
Кишинёв, Молдавия
Ла Фиорита
Монтеджардино, Сан-Марино
История личных встреч
|13.07.2023
|Лига конференций
|1-й квалификационный раунд. 1-й матч
|1 : 1
|13.07.2023
|Лига конференций
|1-й квалификационный раунд. 1-й матч
|1 : 1
|21.07.2016
|Лига Европы
|2-й квалификационный раунд. 2-й матч
|5 : 0
|14.07.2016
|Лига Европы
|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
|2 : 2
|05.07.2016
|Лига Европы
|1-й квалификационный раунд. 2-й матч
|2 : 3
|30.06.2016
|Лига Европы
|1-й квалификационный раунд. 1-й матч
|0 : 1
|13.07.2023
|Лига конференций
|1-й квалификационный раунд. 1-й матч
|1 : 1
|26.07.2022
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 2-й матч
|6 : 0
|19.07.2022
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
|0 : 4
|21.06.2022
|Лига чемпионов
|Предварительный раунд - 1/2 финала
|1 : 2
|15.07.2021
|Лига конференций
|1-й квалификационный раунд. 2-й матч
|1 : 1