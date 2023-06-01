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Зимбру - Ла Фиорита 20 Июля прямая трансляция

Стадион: Зимбру (Кишинёв, Молдавия), вместимость: 10500
20 Июля 2023 года в 20:00 (+03:00). Лига конференций, 1-й квалификационный раунд. 2-й матч
Зимбру
Ла Фиорита

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Зимбру - Ла Фиорита, которое состоится 20 Июля 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 1-й квалификационный раунд. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Зимбру (Кишинёв, Молдавия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Зимбру
Кишинёв, Молдавия
Ла Фиорита
Монтеджардино, Сан-Марино
История личных встреч
13.07.2023 Лига конференций 1-й квалификационный раунд. 1-й матч Ла Фиорита1 : 1Зимбру
13.07.2023 Лига конференций 1-й квалификационный раунд. 1-й матч Ла Фиорита1 : 1Зимбру
21.07.2016 Лига Европы 2-й квалификационный раунд. 2-й матч 5 : 0Зимбру
14.07.2016 Лига Европы 2-й квалификационный раунд. 1-й матч Зимбру2 : 2
05.07.2016 Лига Европы 1-й квалификационный раунд. 2-й матч 2 : 3Зимбру
30.06.2016 Лига Европы 1-й квалификационный раунд. 1-й матч Зимбру0 : 1
13.07.2023 Лига конференций 1-й квалификационный раунд. 1-й матч Ла Фиорита1 : 1Зимбру
26.07.2022 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 2-й матч 6 : 0Ла Фиорита
19.07.2022 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 1-й матч Ла Фиорита0 : 4
21.06.2022 Лига чемпионов Предварительный раунд - 1/2 финала Ла Фиорита1 : 2
15.07.2021 Лига конференций 1-й квалификационный раунд. 2-й матч Ла Фиорита1 : 1

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