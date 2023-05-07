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Арсенал Тв - Алашкерт 20 Июля прямая трансляция

Стадион: DG Арена (Подгорица, Черногория), вместимость: 4000
20 Июля 2023 года в 21:30 (+03:00). Лига конференций, 1-й квалификационный раунд. 2-й матч
Арсенал Тв
Алашкерт

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арсенал Тв - Алашкерт, которое состоится 20 Июля 2023 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 1-й квалификационный раунд. 2-й матч, оно проводится на стадионе: DG Арена (Подгорица, Черногория). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Арсенал Тв
Тиват, Черногория
Алашкерт
Мартуни, Армения
История личных встреч
13.07.2023 Лига конференций 1-й квалификационный раунд. 1-й матч Алашкерт1 : 1Арсенал Тв
13.07.2023 Лига конференций 1-й квалификационный раунд. 1-й матч Алашкерт1 : 1Арсенал Тв
25.05.2023 Черногория - Первая лига 36-й тур Арсенал Тв0 : 1
21.05.2023 Черногория - Первая лига 35-й тур 1 : 2Арсенал Тв
14.05.2023 Черногория - Первая лига 34-й тур Арсенал Тв0 : 0
07.05.2023 Черногория - Первая лига 33-й тур 1 : 0Арсенал Тв
13.07.2023 Лига конференций 1-й квалификационный раунд. 1-й матч Алашкерт1 : 1Арсенал Тв
06.06.2023 Армения - Премьер-лига 36-й тур Алашкерт1 : 2
31.05.2023 Армения - Премьер-лига 35-й тур 0 : 1Алашкерт
27.05.2023 Армения - Премьер-лига 34-й тур Алашкерт3 : 2
21.05.2023 Армения - Премьер-лига 33-й тур 0 : 1Алашкерт

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