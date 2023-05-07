Арсенал Тв - Алашкерт 20 Июля прямая трансляция
Стадион: DG Арена (Подгорица, Черногория), вместимость: 4000
20 Июля 2023 года в 21:30 (+03:00). Лига конференций, 1-й квалификационный раунд. 2-й матч
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арсенал Тв - Алашкерт, которое состоится 20 Июля 2023 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 1-й квалификационный раунд. 2-й матч, оно проводится на стадионе: DG Арена (Подгорица, Черногория). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Арсенал Тв
Тиват, Черногория
Алашкерт
Мартуни, Армения
История личных встреч
|13.07.2023
|Лига конференций
|1-й квалификационный раунд. 1-й матч
|1 : 1
|13.07.2023
|Лига конференций
|1-й квалификационный раунд. 1-й матч
|1 : 1
|25.05.2023
|Черногория - Первая лига
|36-й тур
|0 : 1
|21.05.2023
|Черногория - Первая лига
|35-й тур
|1 : 2
|14.05.2023
|Черногория - Первая лига
|34-й тур
|0 : 0
|07.05.2023
|Черногория - Первая лига
|33-й тур
|1 : 0
|13.07.2023
|Лига конференций
|1-й квалификационный раунд. 1-й матч
|1 : 1
|06.06.2023
|Армения - Премьер-лига
|36-й тур
|1 : 2
|31.05.2023
|Армения - Премьер-лига
|35-й тур
|0 : 1
|27.05.2023
|Армения - Премьер-лига
|34-й тур
|3 : 2
|21.05.2023
|Армения - Премьер-лига
|33-й тур
|0 : 1