Гленторан - Гзира Юнайтед 20 Июля прямая трансляция
20 Июля 2023 года в 21:30 (+03:00). Лига конференций, 1-й квалификационный раунд. 2-й матч
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гленторан - Гзира Юнайтед, которое состоится 20 Июля 2023 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 1-й квалификационный раунд. 2-й матч, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Гленторан
Белфаст, Северная Ирландия
Гзира Юнайтед
Гзира, Мальта
История личных встреч
|13.07.2023
|Лига конференций
|1-й квалификационный раунд. 1-й матч
|2 : 2
|13.07.2023
|Лига конференций
|1-й квалификационный раунд. 1-й матч
|2 : 2
|15.07.2021
|Лига конференций
|1-й квалификационный раунд. 2-й матч
|2 : 0
|08.07.2021
|Лига конференций
|1-й квалификационный раунд. 1-й матч
|1 : 1
|27.08.2020
|Лига Европы
|1-й квалификационный раунд
|5 : 1
|20.08.2020
|Лига Европы
|Предварительный раунд
|1 : 0
|13.07.2023
|Лига конференций
|1-й квалификационный раунд. 1-й матч
|2 : 2
|09.08.2022
|Лига конференций
|3-й квалификационный раунд. 2-й матч
|0 : 4
|03.08.2022
|Лига конференций
|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
|0 : 0
|28.07.2022
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 2-й матч
|3 : 3 1 : 3
|21.07.2022
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
|2 : 2