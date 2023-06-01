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Гленторан - Гзира Юнайтед 20 Июля прямая трансляция

20 Июля 2023 года в 21:30 (+03:00). Лига конференций, 1-й квалификационный раунд. 2-й матч
Гленторан
Гзира Юнайтед

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гленторан - Гзира Юнайтед, которое состоится 20 Июля 2023 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 1-й квалификационный раунд. 2-й матч, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Гленторан
Белфаст, Северная Ирландия
Гзира Юнайтед
Гзира, Мальта
История личных встреч
13.07.2023 Лига конференций 1-й квалификационный раунд. 1-й матч Гзира Юнайтед2 : 2Гленторан
13.07.2023 Лига конференций 1-й квалификационный раунд. 1-й матч Гзира Юнайтед2 : 2Гленторан
15.07.2021 Лига конференций 1-й квалификационный раунд. 2-й матч 2 : 0Гленторан
08.07.2021 Лига конференций 1-й квалификационный раунд. 1-й матч Гленторан1 : 1
27.08.2020 Лига Европы 1-й квалификационный раунд 5 : 1Гленторан
20.08.2020 Лига Европы Предварительный раунд Гленторан1 : 0
13.07.2023 Лига конференций 1-й квалификационный раунд. 1-й матч Гзира Юнайтед2 : 2Гленторан
09.08.2022 Лига конференций 3-й квалификационный раунд. 2-й матч Гзира Юнайтед0 : 4
03.08.2022 Лига конференций 3-й квалификационный раунд. 1-й матч 0 : 0Гзира Юнайтед
28.07.2022 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 2-й матч 3 : 3 1 : 3Гзира Юнайтед
21.07.2022 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 1-й матч Гзира Юнайтед2 : 2

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