Дандолк - Мэгпис 20 Июля прямая трансляция
Стадион: Ориэль Парк (Дандолк, Ирландия), вместимость: 4500
20 Июля 2023 года в 21:45 (+03:00). Лига конференций, 1-й квалификационный раунд. 2-й матч
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Дандолк - Мэгпис, которое состоится 20 Июля 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 1-й квалификационный раунд. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Ориэль Парк (Дандолк, Ирландия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Дандолк
Дандолк, Ирландия
Мэгпис
Гибралтар, Гибралтар
Главные тренеры
|Стивен О'Доннелл
|Натан Руни
История личных встреч
|13.07.2023
|Лига конференций
|1-й квалификационный раунд. 1-й матч
|0 : 0
|13.07.2023
|Лига конференций
|1-й квалификационный раунд. 1-й матч
|0 : 0
|07.07.2023
|Ирландия - Высшая лига 2023
|23-й тур
|3 : 2
|30.06.2023
|Ирландия - Высшая лига 2023
|22-й тур
|2 : 0
|26.06.2023
|Ирландия - Высшая лига 2023
|25-й тур
|1 : 1
|23.06.2023
|Ирландия - Высшая лига 2023
|21-й тур
|1 : 2
|13.07.2023
|Лига конференций
|1-й квалификационный раунд. 1-й матч
|0 : 0
|14.07.2022
|Лига конференций
|1-й квалификационный раунд. 2-й матч
|3 : 1
|07.07.2022
|Лига конференций
|1-й квалификационный раунд. 1-й матч
|2 : 1