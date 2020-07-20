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Дандолк - Мэгпис 20 Июля прямая трансляция

Стадион: Ориэль Парк (Дандолк, Ирландия), вместимость: 4500
20 Июля 2023 года в 21:45 (+03:00). Лига конференций, 1-й квалификационный раунд. 2-й матч
Дандолк
Мэгпис

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Дандолк - Мэгпис, которое состоится 20 Июля 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 1-й квалификационный раунд. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Ориэль Парк (Дандолк, Ирландия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Дандолк
Дандолк, Ирландия
Мэгпис
Гибралтар, Гибралтар
Главные тренеры
Ирландия Стивен О'Доннелл
Англия Натан Руни
История личных встреч
13.07.2023 Лига конференций 1-й квалификационный раунд. 1-й матч Мэгпис0 : 0Дандолк
13.07.2023 Лига конференций 1-й квалификационный раунд. 1-й матч Мэгпис0 : 0Дандолк
07.07.2023 Ирландия - Высшая лига 2023 23-й тур 3 : 2Дандолк
30.06.2023 Ирландия - Высшая лига 2023 22-й тур Дандолк2 : 0
26.06.2023 Ирландия - Высшая лига 2023 25-й тур Дандолк1 : 1
23.06.2023 Ирландия - Высшая лига 2023 21-й тур 1 : 2Дандолк
13.07.2023 Лига конференций 1-й квалификационный раунд. 1-й матч Мэгпис0 : 0Дандолк
14.07.2022 Лига конференций 1-й квалификационный раунд. 2-й матч 3 : 1Мэгпис
07.07.2022 Лига конференций 1-й квалификационный раунд. 1-й матч Мэгпис2 : 1

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