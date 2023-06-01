Дерри Сити - ХБ Торсхавн 20 Июля прямая трансляция
20 Июля 2023 года в 21:45 (+03:00). Лига конференций, 1-й квалификационный раунд. 2-й матч
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Дерри Сити - ХБ Торсхавн, которое состоится 20 Июля 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 1-й квалификационный раунд. 2-й матч, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Дерри Сити
Дерри, Северная Ирландия
ХБ Торсхавн
Торсхавн, Фарерские острова
Главные тренеры
|Руайдри Хиггинс
История личных встреч
|13.07.2023
|Лига конференций
|1-й квалификационный раунд. 1-й матч
|0 : 0
|13.07.2023
|Лига конференций
|1-й квалификационный раунд. 1-й матч
|0 : 0
|07.07.2023
|Ирландия - Высшая лига 2023
|23-й тур
|2 : 1
|30.06.2023
|Ирландия - Высшая лига 2023
|22-й тур
|1 : 1
|26.06.2023
|Ирландия - Высшая лига 2023
|25-й тур
|1 : 0
|23.06.2023
|Ирландия - Высшая лига 2023
|21-й тур
|2 : 0
|13.07.2023
|Лига конференций
|1-й квалификационный раунд. 1-й матч
|0 : 0
|14.07.2022
|Лига конференций
|1-й квалификационный раунд. 2-й матч
|2 : 1 3 : 1
|07.07.2022
|Лига конференций
|1-й квалификационный раунд. 1-й матч
|1 : 0
|12.08.2021
|Лига конференций
|3-й квалификационный раунд. 2-й матч
|1 : 0
|05.08.2021
|Лига конференций
|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
|7 : 2