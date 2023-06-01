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Дерри Сити - ХБ Торсхавн 20 Июля прямая трансляция

20 Июля 2023 года в 21:45 (+03:00). Лига конференций, 1-й квалификационный раунд. 2-й матч
Дерри Сити
ХБ Торсхавн

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Дерри Сити - ХБ Торсхавн, которое состоится 20 Июля 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 1-й квалификационный раунд. 2-й матч, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Дерри Сити
Дерри, Северная Ирландия
ХБ Торсхавн
Торсхавн, Фарерские острова
Главные тренеры
Северная Ирландия Руайдри Хиггинс
История личных встреч
13.07.2023 Лига конференций 1-й квалификационный раунд. 1-й матч ХБ Торсхавн0 : 0Дерри Сити
13.07.2023 Лига конференций 1-й квалификационный раунд. 1-й матч ХБ Торсхавн0 : 0Дерри Сити
07.07.2023 Ирландия - Высшая лига 2023 23-й тур Дерри Сити2 : 1
30.06.2023 Ирландия - Высшая лига 2023 22-й тур 1 : 1Дерри Сити
26.06.2023 Ирландия - Высшая лига 2023 25-й тур 1 : 0Дерри Сити
23.06.2023 Ирландия - Высшая лига 2023 21-й тур Дерри Сити2 : 0
13.07.2023 Лига конференций 1-й квалификационный раунд. 1-й матч ХБ Торсхавн0 : 0Дерри Сити
14.07.2022 Лига конференций 1-й квалификационный раунд. 2-й матч 2 : 1 3 : 1ХБ Торсхавн
07.07.2022 Лига конференций 1-й квалификационный раунд. 1-й матч ХБ Торсхавн1 : 0
12.08.2021 Лига конференций 3-й квалификационный раунд. 2-й матч ХБ Торсхавн1 : 0
05.08.2021 Лига конференций 3-й квалификационный раунд. 1-й матч 7 : 2ХБ Торсхавн

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