23:48 ()
Свернуть список

Космос - Сутьеска 20 Июля прямая трансляция

Стадион: Олимпико ди Серравалле (Серравалле, Сан-Марино), вместимость: 5115
20 Июля 2023 года в 21:45 (+03:00). Лига конференций, 1-й квалификационный раунд. 2-й матч
Космос
Сутьеска

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Космос - Сутьеска, которое состоится 20 Июля 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 1-й квалификационный раунд. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Олимпико ди Серравалле (Серравалле, Сан-Марино). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Космос
Сан-Марино
Сутьеска
Никшич, Черногория
История личных встреч
13.07.2023 Лига конференций 1-й квалификационный раунд. 1-й матч Сутьеска1 : 0Космос
13.07.2023 Лига конференций 1-й квалификационный раунд. 1-й матч Сутьеска1 : 0Космос
13.07.2023 Лига конференций 1-й квалификационный раунд. 1-й матч Сутьеска1 : 0Космос
25.05.2023 Черногория - Первая лига 36-й тур 0 : 1Сутьеска
21.05.2023 Черногория - Первая лига 35-й тур Сутьеска2 : 1
14.05.2023 Черногория - Первая лига 34-й тур Сутьеска2 : 1
07.05.2023 Черногория - Первая лига 33-й тур 0 : 3Сутьеска

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close