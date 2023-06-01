Сент-Патрикс - Дюделанж 20 Июля прямая трансляция
Стадион: Ричмонд Парк (Дублин, Ирландия), вместимость: 5500
20 Июля 2023 года в 21:45 (+03:00). Лига конференций, 1-й квалификационный раунд. 2-й матч
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сент-Патрикс - Дюделанж, которое состоится 20 Июля 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 1-й квалификационный раунд. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Ричмонд Парк (Дублин, Ирландия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сент-Патрикс
Дублин, Ирландия
Дюделанж
Дюделанж, Люксембург
Главные тренеры
|Карлуш Мануэл Фангейру Суареш
История личных встреч
|12.07.2023
|Лига конференций
|1-й квалификационный раунд. 1-й матч
|2 : 1
|12.07.2023
|Лига конференций
|1-й квалификационный раунд. 1-й матч
|2 : 1
|07.07.2023
|Ирландия - Высшая лига 2023
|23-й тур
|1 : 1
|30.06.2023
|Ирландия - Высшая лига 2023
|22-й тур
|7 : 0
|26.06.2023
|Ирландия - Высшая лига 2023
|25-й тур
|1 : 1
|23.06.2023
|Ирландия - Высшая лига 2023
|21-й тур
|1 : 0
|12.07.2023
|Лига конференций
|1-й квалификационный раунд. 1-й матч
|2 : 1
|25.08.2022
|Лига конференций
|Раунд плей-офф. 2-й матч
|1 : 1
|18.08.2022
|Лига конференций
|Раунд плей-офф. 1-й матч
|2 : 0
|11.08.2022
|Лига Европы
|3-й квалификационный раунд. 2-й матч
|2 : 2
|04.08.2022
|Лига Европы
|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
|3 : 0