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Сент-Патрикс - Дюделанж 20 Июля прямая трансляция

Стадион: Ричмонд Парк (Дублин, Ирландия), вместимость: 5500
20 Июля 2023 года в 21:45 (+03:00). Лига конференций, 1-й квалификационный раунд. 2-й матч
Сент-Патрикс
Дюделанж

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сент-Патрикс - Дюделанж, которое состоится 20 Июля 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 1-й квалификационный раунд. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Ричмонд Парк (Дублин, Ирландия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сент-Патрикс
Дублин, Ирландия
Дюделанж
Дюделанж, Люксембург
Главные тренеры
Португалия Карлуш Мануэл Фангейру Суареш
История личных встреч
12.07.2023 Лига конференций 1-й квалификационный раунд. 1-й матч Дюделанж2 : 1Сент-Патрикс
12.07.2023 Лига конференций 1-й квалификационный раунд. 1-й матч Дюделанж2 : 1Сент-Патрикс
07.07.2023 Ирландия - Высшая лига 2023 23-й тур Сент-Патрикс1 : 1
30.06.2023 Ирландия - Высшая лига 2023 22-й тур Сент-Патрикс7 : 0
26.06.2023 Ирландия - Высшая лига 2023 25-й тур 1 : 1Сент-Патрикс
23.06.2023 Ирландия - Высшая лига 2023 21-й тур Сент-Патрикс1 : 0
12.07.2023 Лига конференций 1-й квалификационный раунд. 1-й матч Дюделанж2 : 1Сент-Патрикс
25.08.2022 Лига конференций Раунд плей-офф. 2-й матч Дюделанж1 : 1
18.08.2022 Лига конференций Раунд плей-офф. 1-й матч 2 : 0Дюделанж
11.08.2022 Лига Европы 3-й квалификационный раунд. 2-й матч Дюделанж2 : 2
04.08.2022 Лига Европы 3-й квалификационный раунд. 1-й матч 3 : 0Дюделанж

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