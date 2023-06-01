Крузейдерс - Хака 20 Июля прямая трансляция
Стадион: Сивью (Белфаст, Северная Ирландия), вместимость: 3383
20 Июля 2023 года в 22:00 (+03:00). Лига конференций, 1-й квалификационный раунд. 2-й матч
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Крузейдерс - Хака, которое состоится 20 Июля 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 1-й квалификационный раунд. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Сивью (Белфаст, Северная Ирландия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Крузейдерс
Белфаст, Северная Ирландия
Хака
Валкеакоски, Финляндия
Главные тренеры
|Стивен Бакстер
История личных встреч
|13.07.2023
|Лига конференций
|1-й квалификационный раунд. 1-й матч
|2 : 2
|13.07.2023
|Лига конференций
|1-й квалификационный раунд. 1-й матч
|2 : 2
|28.07.2022
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 2-й матч
|1 : 1
|21.07.2022
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
|2 : 0
|14.07.2022
|Лига конференций
|1-й квалификационный раунд. 2-й матч
|3 : 1
|07.07.2022
|Лига конференций
|1-й квалификационный раунд. 1-й матч
|2 : 1
|13.07.2023
|Лига конференций
|1-й квалификационный раунд. 1-й матч
|2 : 2
|08.07.2023
|Финляндия - Вейккауслиига
|Вейккауслиига. 1-й тур
|2 : 2
|01.07.2023
|Финляндия - Вейккауслиига
|Вейккауслиига. 1-й тур
|3 : 0
|27.06.2023
|Финляндия - Вейккауслиига
|Вейккауслиига. 1-й тур
|1 : 1
|11.06.2023
|Финляндия - Вейккауслиига
|Вейккауслиига. 1-й тур
|1 : 0