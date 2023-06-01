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Крузейдерс - Хака 20 Июля прямая трансляция

Стадион: Сивью (Белфаст, Северная Ирландия), вместимость: 3383
20 Июля 2023 года в 22:00 (+03:00). Лига конференций, 1-й квалификационный раунд. 2-й матч
Крузейдерс
Хака

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Крузейдерс - Хака, которое состоится 20 Июля 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 1-й квалификационный раунд. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Сивью (Белфаст, Северная Ирландия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Крузейдерс
Белфаст, Северная Ирландия
Хака
Валкеакоски, Финляндия
Главные тренеры
Северная Ирландия Стивен Бакстер
История личных встреч
13.07.2023 Лига конференций 1-й квалификационный раунд. 1-й матч Хака2 : 2Крузейдерс
13.07.2023 Лига конференций 1-й квалификационный раунд. 1-й матч Хака2 : 2Крузейдерс
28.07.2022 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 2-й матч Крузейдерс1 : 1
21.07.2022 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 1-й матч 2 : 0Крузейдерс
14.07.2022 Лига конференций 1-й квалификационный раунд. 2-й матч Крузейдерс3 : 1
07.07.2022 Лига конференций 1-й квалификационный раунд. 1-й матч 2 : 1Крузейдерс
13.07.2023 Лига конференций 1-й квалификационный раунд. 1-й матч Хака2 : 2Крузейдерс
08.07.2023 Финляндия - Вейккауслиига Вейккауслиига. 1-й тур Хака2 : 2
01.07.2023 Финляндия - Вейккауслиига Вейккауслиига. 1-й тур 3 : 0Хака
27.06.2023 Финляндия - Вейккауслиига Вейккауслиига. 1-й тур Хака1 : 1
11.06.2023 Финляндия - Вейккауслиига Вейккауслиига. 1-й тур 1 : 0Хака

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