Динамо М - Краснодар 21 Июля прямая трансляция
Стадион: ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина (Москва, Россия), вместимость: 25716
21 Июля 2023 года в 19:00 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 1-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо М - Краснодар, которое состоится 21 Июля 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 1-й тур, оно проводится на стадионе: ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Динамо М
Москва
Краснодар
Краснодар
Главные тренеры
|Марцел Личка
|Владимир Ивич
История личных встреч
|11.03.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|19-й тур
|3 : 1
|13.08.2022
|МИР Российская Премьер-лига
|5-й тур
|0 : 0
|03.04.2022
|Россия - Премьер-Лига
|23-й тур
|0 : 1
|06.11.2021
|Россия - Премьер-Лига
|14-й тур
|1 : 0
|18.03.2021
|Россия - Премьер-Лига
|23-й тур
|2 : 3
|04.10.2020
|Россия - Премьер-Лига
|10-й тур
|2 : 0
|19.07.2020
|Россия - Премьер-Лига
|23-й тур
|0 : 2
|20.10.2019
|Россия - Премьер-Лига
|13-й тур
|1 : 1
|14.04.2019
|Россия - Премьер-Лига
|23-й тур
|1 : 1
|30.09.2018
|Россия - Премьер-Лига
|9-й тур
|3 : 0
|14.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 0
|09.07.2023
|BetBoom Братский Кубок
|BetBoom Братский Кубок
|6 : 3
|08.07.2023
|BetBoom Братский Кубок
|BetBoom Братский Кубок
|0 : 5
|04.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 1
|03.06.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|30-й тур
|3 : 0
|15.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 2
|11.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|3 : 0
|08.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 2
|11.06.2023
|Фонбет Кубок России
|Суперфинал
|1 : 1 5 : 6
|03.06.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|30-й тур
|2 : 2