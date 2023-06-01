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Динамо М - Краснодар 21 Июля прямая трансляция

Стадион: ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина (Москва, Россия), вместимость: 25716
21 Июля 2023 года в 19:00 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 1-й тур
Динамо МКраснодар

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо М - Краснодар, которое состоится 21 Июля 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 1-й тур, оно проводится на стадионе: ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Динамо М
Москва
Краснодар
Краснодар
Главные тренеры
Чехия Марцел Личка
Сербия Владимир Ивич
История личных встреч
11.03.2023 МИР Российская Премьер-лига 19-й тур Краснодар3 : 1Динамо М
13.08.2022 МИР Российская Премьер-лига 5-й тур Динамо М0 : 0Краснодар
03.04.2022 Россия - Премьер-Лига 23-й тур Краснодар0 : 1Динамо М
06.11.2021 Россия - Премьер-Лига 14-й тур Динамо М1 : 0Краснодар
18.03.2021 Россия - Премьер-Лига 23-й тур Краснодар2 : 3Динамо М
04.10.2020 Россия - Премьер-Лига 10-й тур Динамо М2 : 0Краснодар
19.07.2020 Россия - Премьер-Лига 23-й тур Краснодар0 : 2Динамо М
20.10.2019 Россия - Премьер-Лига 13-й тур Динамо М1 : 1Краснодар
14.04.2019 Россия - Премьер-Лига 23-й тур Динамо М1 : 1Краснодар
30.09.2018 Россия - Премьер-Лига 9-й тур Краснодар3 : 0Динамо М
14.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Динамо М1 : 0
09.07.2023 BetBoom Братский Кубок BetBoom Братский Кубок Динамо М6 : 3
08.07.2023 BetBoom Братский Кубок BetBoom Братский Кубок 0 : 5Динамо М
04.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Динамо М2 : 1
03.06.2023 МИР Российская Премьер-лига 30-й тур 3 : 0Динамо М
15.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Краснодар2 : 2
11.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Краснодар3 : 0
08.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Краснодар2 : 2
11.06.2023 Фонбет Кубок России Суперфинал Краснодар1 : 1 5 : 6
03.06.2023 МИР Российская Премьер-лига 30-й тур 2 : 2Краснодар

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