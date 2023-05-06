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Бешикташ - Страсбург 21 Июля прямая трансляция

Стадион: Грайсбергерс Беттен-Арена (Грёдиг, Австрия), вместимость: 4128
21 Июля 2023 года в 17:00 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) - 2023, Товарищеские матчи
Бешикташ
Страсбург

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бешикташ - Страсбург, которое состоится 21 Июля 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) - 2023, Товарищеские матчи, оно проводится на стадионе: Грайсбергерс Беттен-Арена (Грёдиг, Австрия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бешикташ
Стамбул, Турция
Страсбург
Страсбург, Франция
Главные тренеры
Турция Шенол Гюнеш
Франция Патрик Виейра
История личных встреч
07.06.2023 Турция - Суперлига 38-й тур Бешикташ3 : 3
03.06.2023 Турция - Суперлига 37-й тур 2 : 5Бешикташ
21.05.2023 Турция - Суперлига 35-й тур 1 : 4Бешикташ
17.05.2023 Турция - Суперлига 34-й тур Бешикташ3 : 0 Т
06.05.2023 Турция - Суперлига 33-й тур 1 : 3Бешикташ
03.06.2023 Франция - Лига 1 38-й тур 2 : 1Страсбург
27.05.2023 Франция - Лига 1 37-й тур Страсбург1 : 1
21.05.2023 Франция - Лига 1 36-й тур 1 : 1Страсбург
13.05.2023 Франция - Лига 1 35-й тур Страсбург2 : 0
07.05.2023 Франция - Лига 1 34-й тур 0 : 2Страсбург

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