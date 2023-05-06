Бешикташ - Страсбург 21 Июля прямая трансляция
Стадион: Грайсбергерс Беттен-Арена (Грёдиг, Австрия), вместимость: 4128
21 Июля 2023 года в 17:00 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) - 2023, Товарищеские матчи
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бешикташ - Страсбург, которое состоится 21 Июля 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) - 2023, Товарищеские матчи, оно проводится на стадионе: Грайсбергерс Беттен-Арена (Грёдиг, Австрия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бешикташ
Стамбул, Турция
Страсбург
Страсбург, Франция
Главные тренеры
|Шенол Гюнеш
|Патрик Виейра
История личных встреч
|07.06.2023
|Турция - Суперлига
|38-й тур
|3 : 3
|03.06.2023
|Турция - Суперлига
|37-й тур
|2 : 5
|21.05.2023
|Турция - Суперлига
|35-й тур
|1 : 4
|17.05.2023
|Турция - Суперлига
|34-й тур
|3 : 0 Т
|06.05.2023
|Турция - Суперлига
|33-й тур
|1 : 3
|03.06.2023
|Франция - Лига 1
|38-й тур
|2 : 1
|27.05.2023
|Франция - Лига 1
|37-й тур
|1 : 1
|21.05.2023
|Франция - Лига 1
|36-й тур
|1 : 1
|13.05.2023
|Франция - Лига 1
|35-й тур
|2 : 0
|07.05.2023
|Франция - Лига 1
|34-й тур
|0 : 2