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ПСЖ - Гавр 21 Июля прямая трансляция

Стадион: Кампус ПСЖ (Париж, Франция), вместимость: 1500
21 Июля 2023 года в 18:00 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) - 2023, Товарищеские матчи
ПСЖ
Гавр

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПСЖ - Гавр, которое состоится 21 Июля 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) - 2023, Товарищеские матчи, оно проводится на стадионе: Кампус ПСЖ (Париж, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
ПСЖ
Париж, Франция
Гавр
Гавр, Франция
Главные тренеры
Испания Луис Энрике
Словения Лука Элснер
История личных встреч
12.07.2020 Товарищеские матчи (клубы) - 2020 Товарищеские матчи Гавр0 : 9ПСЖ
19.04.2009 Франция - Лига 1 32-й тур ПСЖ3 : 0Гавр
15.11.2008 Франция - Лига 1 14-й тур Гавр1 : 3ПСЖ
03.06.2023 Франция - Лига 1 38-й тур ПСЖ2 : 3
27.05.2023 Франция - Лига 1 37-й тур 1 : 1ПСЖ
21.05.2023 Франция - Лига 1 36-й тур 1 : 2ПСЖ
13.05.2023 Франция - Лига 1 35-й тур ПСЖ5 : 0
07.05.2023 Франция - Лига 1 34-й тур 1 : 3ПСЖ
02.06.2023 Франция - Лига 2 38-й тур Гавр1 : 0
26.05.2023 Франция - Лига 2 37-й тур 1 : 1Гавр
22.05.2023 Франция - Лига 2 36-й тур Гавр0 : 2
15.05.2023 Франция - Лига 2 35-й тур 1 : 0Гавр
08.05.2023 Франция - Лига 2 34-й тур Гавр1 : 0

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