ПСЖ - Гавр 21 Июля прямая трансляция
Стадион: Кампус ПСЖ (Париж, Франция), вместимость: 1500
21 Июля 2023 года в 18:00 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) - 2023, Товарищеские матчи
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПСЖ - Гавр, которое состоится 21 Июля 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) - 2023, Товарищеские матчи, оно проводится на стадионе: Кампус ПСЖ (Париж, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
ПСЖ
Париж, Франция
Гавр
Гавр, Франция
Главные тренеры
|Луис Энрике
|Лука Элснер
История личных встреч
|12.07.2020
|Товарищеские матчи (клубы) - 2020
|Товарищеские матчи
|0 : 9
|19.04.2009
|Франция - Лига 1
|32-й тур
|3 : 0
|15.11.2008
|Франция - Лига 1
|14-й тур
|1 : 3
|03.06.2023
|Франция - Лига 1
|38-й тур
|2 : 3
|27.05.2023
|Франция - Лига 1
|37-й тур
|1 : 1
|21.05.2023
|Франция - Лига 1
|36-й тур
|1 : 2
|13.05.2023
|Франция - Лига 1
|35-й тур
|5 : 0
|07.05.2023
|Франция - Лига 1
|34-й тур
|1 : 3
|02.06.2023
|Франция - Лига 2
|38-й тур
|1 : 0
|26.05.2023
|Франция - Лига 2
|37-й тур
|1 : 1
|22.05.2023
|Франция - Лига 2
|36-й тур
|0 : 2
|15.05.2023
|Франция - Лига 2
|35-й тур
|1 : 0
|08.05.2023
|Франция - Лига 2
|34-й тур
|1 : 0