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Урал - ЦСКА 22 Июля прямая трансляция

Стадион: Екатеринбург Арена (Екатеринбург, Россия), вместимость: 35696
22 Июля 2023 года в 13:00 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 1-й тур
Главный судья: Алексей Амелин (Тула, Россия);
Урал
ЦСКА

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Урал - ЦСКА, которое состоится 22 Июля 2023 года в 13:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Екатеринбург Арена (Екатеринбург, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Урал
Екатеринбург
ЦСКА
Москва
Главные тренеры
Беларусь Виктор Михайлович Гончаренко
Россия Владимир Валентинович Федотов
История личных встреч
03.05.2023 Фонбет Кубок России Финал (Путь РПЛ) Урал1 : 2ЦСКА
19.04.2023 Фонбет Кубок России Финал (Путь РПЛ) ЦСКА1 : 1Урал
15.04.2023 МИР Российская Премьер-лига 23-й тур Урал1 : 2ЦСКА
22.11.2022 Фонбет Кубок России Группа D Урал0 : 0 5 : 4ЦСКА
14.09.2022 Фонбет Кубок России Группа D ЦСКА2 : 1Урал
16.07.2022 МИР Российская Премьер-лига 1-й тур ЦСКА2 : 0Урал
03.04.2022 Россия - Премьер-Лига 23-й тур ЦСКА2 : 2Урал
17.10.2021 Россия - Премьер-Лига 11-й тур Урал0 : 1ЦСКА
13.12.2020 Россия - Премьер-Лига 18-й тур ЦСКА2 : 2Урал
03.10.2020 Россия - Премьер-Лига 10-й тур Урал0 : 2ЦСКА
16.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 1 : 1 3 : 5Урал
13.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Урал3 : 0
06.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 0 : 0Урал
02.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Урал1 : 3
29.06.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 0 : 13Урал
15.07.2023 OLIMPBET Суперкубок России 2023 Финал 0 : 0 5 : 4ЦСКА
09.07.2023 BetBoom Братский Кубок BetBoom Братский Кубок 6 : 3ЦСКА
08.07.2023 BetBoom Братский Кубок BetBoom Братский Кубок ЦСКА0 : 5
04.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи ЦСКА4 : 0
11.06.2023 Фонбет Кубок России Суперфинал 1 : 1 5 : 6ЦСКА

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