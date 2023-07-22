Урал - ЦСКА 22 Июля прямая трансляция
Стадион: Екатеринбург Арена (Екатеринбург, Россия), вместимость: 35696
22 Июля 2023 года в 13:00 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 1-й тур
Главный судья: Алексей Амелин (Тула, Россия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Урал - ЦСКА, которое состоится 22 Июля 2023 года в 13:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Екатеринбург Арена (Екатеринбург, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Урал
Екатеринбург
ЦСКА
Москва
Главные тренеры
|Виктор Михайлович Гончаренко
|Владимир Валентинович Федотов
История личных встреч
|03.05.2023
|Фонбет Кубок России
|Финал (Путь РПЛ)
|1 : 2
|19.04.2023
|Фонбет Кубок России
|Финал (Путь РПЛ)
|1 : 1
|15.04.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|23-й тур
|1 : 2
|22.11.2022
|Фонбет Кубок России
|Группа D
|0 : 0 5 : 4
|14.09.2022
|Фонбет Кубок России
|Группа D
|2 : 1
|16.07.2022
|МИР Российская Премьер-лига
|1-й тур
|2 : 0
|03.04.2022
|Россия - Премьер-Лига
|23-й тур
|2 : 2
|17.10.2021
|Россия - Премьер-Лига
|11-й тур
|0 : 1
|13.12.2020
|Россия - Премьер-Лига
|18-й тур
|2 : 2
|03.10.2020
|Россия - Премьер-Лига
|10-й тур
|0 : 2
|16.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 1 3 : 5
|13.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|3 : 0
|06.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|0 : 0
|02.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 3
|29.06.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|0 : 13
|15.07.2023
|OLIMPBET Суперкубок России 2023
|Финал
|0 : 0 5 : 4
|09.07.2023
|BetBoom Братский Кубок
|BetBoom Братский Кубок
|6 : 3
|08.07.2023
|BetBoom Братский Кубок
|BetBoom Братский Кубок
|0 : 5
|04.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|4 : 0
|11.06.2023
|Фонбет Кубок России
|Суперфинал
|1 : 1 5 : 6