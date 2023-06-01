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Локомотив М - Рубин 22 Июля прямая трансляция

Стадион: РЖД Арена (Локомотив) (Москва, Россия), вместимость: 28800
22 Июля 2023 года в 17:30 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 1-й тур
Главный судья: Владислав Безбородов (Санкт-Петербург, Россия);
Локомотив МРубин

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Локомотив М - Рубин, которое состоится 22 Июля 2023 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 1-й тур, оно проводится на стадионе: РЖД Арена (Локомотив) (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Локомотив М
Москва
Рубин
Казань
Главные тренеры
Россия Михаил Михайлович Галактионов
Россия Рашид Маматкулович Рахимов
История личных встреч
08.05.2022 Россия - Премьер-Лига 28-й тур Локомотив М1 : 0Рубин
16.10.2021 Россия - Премьер-Лига 11-й тур Рубин2 : 2Локомотив М
05.12.2020 Россия - Премьер-Лига 17-й тур Локомотив М3 : 1Рубин
11.08.2020 Россия - Премьер-Лига 1-й тур Рубин0 : 2Локомотив М
27.06.2020 Россия - Премьер-Лига 24-й тур Рубин0 : 2Локомотив М
15.07.2019 Россия - Премьер-Лига 1-й тур Локомотив М1 : 1Рубин
10.05.2019 Россия - Премьер-Лига 28-й тур Локомотив М4 : 0Рубин
06.03.2019 Кубок России 1/4 финала. 2-й матч Рубин0 : 1Локомотив М
05.12.2018 Кубок России 1/4 финала. 1-й матч Локомотив М1 : 0Рубин
11.11.2018 Россия - Премьер-Лига 14-й тур Рубин0 : 0Локомотив М
14.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Локомотив М7 : 0
09.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Локомотив М3 : 0
06.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Локомотив М0 : 1
30.06.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Локомотив М4 : 2
26.06.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Локомотив М1 : 1
12.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Рубин2 : 1
12.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Рубин0 : 1
08.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 1 : 1Рубин
04.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Рубин5 : 1
03.06.2023 Россия - Мелбет Первая лига 34-й тур 0 : 0Рубин

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