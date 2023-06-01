Локомотив М - Рубин 22 Июля прямая трансляция
Стадион: РЖД Арена (Локомотив) (Москва, Россия), вместимость: 28800
22 Июля 2023 года в 17:30 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 1-й тур
Главный судья: Владислав Безбородов (Санкт-Петербург, Россия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Локомотив М - Рубин, которое состоится 22 Июля 2023 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 1-й тур, оно проводится на стадионе: РЖД Арена (Локомотив) (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Локомотив М
Москва
Рубин
Казань
Главные тренеры
|Михаил Михайлович Галактионов
|Рашид Маматкулович Рахимов
История личных встреч
|08.05.2022
|Россия - Премьер-Лига
|28-й тур
|1 : 0
|16.10.2021
|Россия - Премьер-Лига
|11-й тур
|2 : 2
|05.12.2020
|Россия - Премьер-Лига
|17-й тур
|3 : 1
|11.08.2020
|Россия - Премьер-Лига
|1-й тур
|0 : 2
|27.06.2020
|Россия - Премьер-Лига
|24-й тур
|0 : 2
|15.07.2019
|Россия - Премьер-Лига
|1-й тур
|1 : 1
|10.05.2019
|Россия - Премьер-Лига
|28-й тур
|4 : 0
|06.03.2019
|Кубок России
|1/4 финала. 2-й матч
|0 : 1
|05.12.2018
|Кубок России
|1/4 финала. 1-й матч
|1 : 0
|11.11.2018
|Россия - Премьер-Лига
|14-й тур
|0 : 0
|14.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|7 : 0
|09.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|3 : 0
|06.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|0 : 1
|30.06.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|4 : 2
|26.06.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 1
|12.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 1
|12.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|0 : 1
|08.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 1
|04.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|5 : 1
|03.06.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|34-й тур
|0 : 0