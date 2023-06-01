Ахмат - Крылья Советов 22 Июля прямая трансляция
Стадион: Ахмат-Арена (Грозный, Россия), вместимость: 30597
22 Июля 2023 года в 20:00 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 1-й тур
Главный судья: Сергей Карасёв (Москва, Россия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ахмат - Крылья Советов, которое состоится 22 Июля 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Ахмат-Арена (Грозный, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ахмат
Грозный
Крылья Советов
Самара
Главные тренеры
|Сергей Абуезидович Ташуев
|Игорь Витальевич Осинькин
История личных встреч
|19.03.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|20-й тур
|0 : 1
|27.08.2022
|МИР Российская Премьер-лига
|7-й тур
|1 : 2
|05.07.2022
|Товарищеские матчи (клубы) - 2022
|Товарищеские матчи
|2 : 1
|05.07.2022
|Товарищеские матчи (клубы) - 2022
|Товарищеские матчи
|1 : 0
|14.05.2022
|Россия - Премьер-Лига
|29-й тур
|1 : 0
|25.07.2021
|Россия - Премьер-Лига
|1-й тур
|1 : 2
|21.04.2021
|Кубок России
|1/2 финала
|0 : 0 1 : 4
|19.06.2020
|Россия - Премьер-Лига
|23-й тур
|2 : 4
|21.09.2019
|Россия - Премьер-Лига
|10-й тур
|1 : 1
|11.05.2019
|Россия - Премьер-Лига
|28-й тур
|2 : 1
|01.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|4 : 2
|25.06.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 1
|03.06.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|30-й тур
|2 : 2
|28.05.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|29-й тур
|3 : 2
|20.05.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|28-й тур
|3 : 0
|16.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 1 3 : 5
|12.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 1
|12.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|0 : 1
|07.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 3
|01.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 2 ДВ