20:54 ()
Свернуть список

Ахмат - Крылья Советов 22 Июля прямая трансляция

Стадион: Ахмат-Арена (Грозный, Россия), вместимость: 30597
22 Июля 2023 года в 20:00 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 1-й тур
Главный судья: Сергей Карасёв (Москва, Россия);
Ахмат
Крылья Советов

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ахмат - Крылья Советов, которое состоится 22 Июля 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Ахмат-Арена (Грозный, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ахмат
Грозный
Крылья Советов
Самара
Главные тренеры
Россия Сергей Абуезидович Ташуев
Россия Игорь Витальевич Осинькин
История личных встреч
19.03.2023 МИР Российская Премьер-лига 20-й тур Крылья Советов0 : 1Ахмат
27.08.2022 МИР Российская Премьер-лига 7-й тур Ахмат1 : 2Крылья Советов
05.07.2022 Товарищеские матчи (клубы) - 2022 Товарищеские матчи Крылья Советов2 : 1Ахмат
05.07.2022 Товарищеские матчи (клубы) - 2022 Товарищеские матчи Крылья Советов1 : 0Ахмат
14.05.2022 Россия - Премьер-Лига 29-й тур Ахмат1 : 0Крылья Советов
25.07.2021 Россия - Премьер-Лига 1-й тур Крылья Советов1 : 2Ахмат
21.04.2021 Кубок России 1/2 финала Ахмат0 : 0 1 : 4Крылья Советов
19.06.2020 Россия - Премьер-Лига 23-й тур Крылья Советов2 : 4Ахмат
21.09.2019 Россия - Премьер-Лига 10-й тур Ахмат1 : 1Крылья Советов
11.05.2019 Россия - Премьер-Лига 28-й тур Ахмат2 : 1Крылья Советов
01.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Ахмат4 : 2
25.06.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 1 : 1Ахмат
03.06.2023 МИР Российская Премьер-лига 30-й тур Ахмат2 : 2
28.05.2023 МИР Российская Премьер-лига 29-й тур 3 : 2Ахмат
20.05.2023 МИР Российская Премьер-лига 28-й тур Ахмат3 : 0
16.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Крылья Советов1 : 1 3 : 5
12.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 2 : 1Крылья Советов
12.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 0 : 1Крылья Советов
07.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 2 : 3Крылья Советов
01.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Крылья Советов1 : 2 ДВ

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close