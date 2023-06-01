Пари Нижний Новгород - Зенит 22 Июля прямая трансляция
Стадион: Нижний Новгород (Нижний Новгород, Россия), вместимость: 44899
22 Июля 2023 года в 15:15 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 1-й тур
Главный судья: Сергей Иванов (Ростов-на-Дону, Россия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Пари Нижний Новгород - Зенит, которое состоится 22 Июля 2023 года в 15:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Нижний Новгород (Нижний Новгород, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Зенит
Санкт-Петербург
Главные тренеры
|Сергей Николаевич Юран
|Сергей Богданович Семак
История личных встреч
|04.03.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|18-й тур
|3 : 0
|16.10.2022
|МИР Российская Премьер-лига
|13-й тур
|0 : 3
|21.06.2022
|Кубок PARI Премьер
|1 : 1 5 : 3
|21.05.2022
|Россия - Премьер-Лига
|30-й тур
|1 : 0
|19.11.2021
|Россия - Премьер-Лига
|15-й тур
|5 : 1
|14.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 0
|10.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 0
|04.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 0
|10.06.2023
|Россия - Переходные матчи
|Переходные матчи. 2-й матч
|0 : 2
|07.06.2023
|Россия - Переходные матчи
|Переходные матчи. 1-й матч
|0 : 3
|15.07.2023
|OLIMPBET Суперкубок России 2023
|Финал
|0 : 0 5 : 4
|10.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|4 : 0
|09.07.2023
|Кубок PARI Премьер
|0 : 0 4 : 3
|04.07.2023
|Кубок PARI Премьер
|2 : 1
|01.07.2023
|Кубок PARI Премьер
|3 : 1