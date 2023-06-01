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Пари Нижний Новгород - Зенит 22 Июля прямая трансляция

Стадион: Нижний Новгород (Нижний Новгород, Россия), вместимость: 44899
22 Июля 2023 года в 15:15 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 1-й тур
Главный судья: Сергей Иванов (Ростов-на-Дону, Россия);
Пари Нижний НовгородЗенит

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Пари Нижний Новгород - Зенит, которое состоится 22 Июля 2023 года в 15:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Нижний Новгород (Нижний Новгород, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Зенит
Санкт-Петербург
Главные тренеры
Россия Сергей Николаевич Юран
Россия Сергей Богданович Семак
История личных встреч
04.03.2023 МИР Российская Премьер-лига 18-й тур Зенит3 : 0Пари Нижний Новгород
16.10.2022 МИР Российская Премьер-лига 13-й тур Пари Нижний Новгород0 : 3Зенит
21.06.2022 Кубок PARI Премьер Зенит1 : 1 5 : 3Пари Нижний Новгород
21.05.2022 Россия - Премьер-Лига 30-й тур Пари Нижний Новгород1 : 0Зенит
19.11.2021 Россия - Премьер-Лига 15-й тур Зенит5 : 1Пари Нижний Новгород
14.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 1 : 0Пари Нижний Новгород
10.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Пари Нижний Новгород2 : 0
04.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Пари Нижний Новгород2 : 0
10.06.2023 Россия - Переходные матчи Переходные матчи. 2-й матч Пари Нижний Новгород0 : 2
07.06.2023 Россия - Переходные матчи Переходные матчи. 1-й матч 0 : 3Пари Нижний Новгород
15.07.2023 OLIMPBET Суперкубок России 2023 Финал 0 : 0 5 : 4
10.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 4 : 0
09.07.2023 Кубок PARI Премьер Зенит0 : 0 4 : 3
04.07.2023 Кубок PARI Премьер 2 : 1Зенит
01.07.2023 Кубок PARI Премьер Зенит3 : 1

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