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Жетысу - Аксу 22 Июля прямая трансляция

22 Июля 2023 года в 15:00 (+03:00). Казахстан - Премьер-лига, 16-й тур
Жетысу
Аксу

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Жетысу - Аксу, которое состоится 22 Июля 2023 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Казахстан - Премьер-лига, 16-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Жетысу
Талдыкорган
Аксу
Павлодар
История личных встреч
27.05.2023 Казахстан - Премьер-лига 11-й тур Аксу2 : 1Жетысу
16.07.2023 Казахстан - Премьер-лига 15-й тур 1 : 2Жетысу
01.07.2023 Казахстан - Премьер-лига 14-й тур Жетысу1 : 3
24.06.2023 Казахстан - Премьер-лига 13-й тур 0 : 1Жетысу
04.06.2023 Казахстан - Премьер-лига 12-й тур Жетысу3 : 2
27.05.2023 Казахстан - Премьер-лига 11-й тур Аксу2 : 1Жетысу
02.07.2023 Казахстан - Премьер-лига 14-й тур 2 : 0Аксу
24.06.2023 Казахстан - Премьер-лига 13-й тур Аксу0 : 1
03.06.2023 Казахстан - Премьер-лига 12-й тур 1 : 0Аксу
27.05.2023 Казахстан - Премьер-лига 11-й тур Аксу2 : 1Жетысу
24.05.2023 Казахстан - Премьер-лига 15-й тур Аксу0 : 1

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