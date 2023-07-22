Жетысу - Аксу 22 Июля прямая трансляция
22 Июля 2023 года в 15:00 (+03:00). Казахстан - Премьер-лига, 16-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Жетысу - Аксу, которое состоится 22 Июля 2023 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Казахстан - Премьер-лига, 16-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Жетысу
Талдыкорган
Аксу
Павлодар
История личных встреч
|27.05.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|11-й тур
|2 : 1
|16.07.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|15-й тур
|1 : 2
|01.07.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|14-й тур
|1 : 3
|24.06.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|13-й тур
|0 : 1
|04.06.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|12-й тур
|3 : 2
|27.05.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|11-й тур
|2 : 1
|02.07.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|14-й тур
|2 : 0
|24.06.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|13-й тур
|0 : 1
|03.06.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|12-й тур
|1 : 0
|27.05.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|11-й тур
|2 : 1
|24.05.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|15-й тур
|0 : 1