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Астана - Атырау 22 Июля прямая трансляция

22 Июля 2023 года в 16:00 (+03:00). Казахстан - Премьер-лига, 16-й тур
Астана
Атырау

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Астана - Атырау, которое состоится 22 Июля 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Казахстан - Премьер-лига, 16-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Астана
Астана
Атырау
Атырау
История личных встреч
28.05.2023 Казахстан - Премьер-лига 11-й тур Атырау0 : 0Астана
23.10.2022 Казахстан - Премьер-лига 24-й тур Астана5 : 1Атырау
21.05.2022 Казахстан - Премьер-лига 12-й тур Атырау1 : 1Астана
18.06.2021 Казахстан - Премьер-лига 16-й тур Атырау0 : 2Астана
10.04.2021 Казахстан - Премьер-лига 4-й тур Астана6 : 2Атырау
25.09.2019 Казахстан - Премьер-лига 23-й тур Атырау1 : 4Астана
01.05.2019 Казахстан - Премьер-лига 8-й тур Атырау0 : 3Астана
03.04.2019 Казахстан - Премьер-лига 18-й тур Астана3 : 1Атырау
26.09.2018 Казахстан - Премьер-лига 25-й тур Атырау0 : 1Астана
28.07.2018 Казахстан - Премьер-лига 20-й тур Астана2 : 0Атырау
19.07.2023 Лига чемпионов 1-й квалификационный раунд. 2-й матч 1 : 2Астана
12.07.2023 Лига чемпионов 1-й квалификационный раунд. 1-й матч Астана1 : 1
02.07.2023 Казахстан - Премьер-лига 14-й тур 1 : 2Астана
24.06.2023 Казахстан - Премьер-лига 13-й тур Астана3 : 1
03.06.2023 Казахстан - Премьер-лига 12-й тур Астана1 : 0
15.07.2023 Казахстан - Премьер-лига 15-й тур Атырау1 : 1
02.07.2023 Казахстан - Премьер-лига 14-й тур 1 : 0Атырау
24.06.2023 Казахстан - Премьер-лига 13-й тур Атырау3 : 0
03.06.2023 Казахстан - Премьер-лига 12-й тур 2 : 1Атырау
28.05.2023 Казахстан - Премьер-лига 11-й тур Атырау0 : 0Астана

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