Астана - Атырау 22 Июля прямая трансляция
22 Июля 2023 года в 16:00 (+03:00). Казахстан - Премьер-лига, 16-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Астана - Атырау, которое состоится 22 Июля 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Казахстан - Премьер-лига, 16-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Астана
Астана
Атырау
Атырау
История личных встреч
|28.05.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|11-й тур
|0 : 0
|23.10.2022
|Казахстан - Премьер-лига
|24-й тур
|5 : 1
|21.05.2022
|Казахстан - Премьер-лига
|12-й тур
|1 : 1
|18.06.2021
|Казахстан - Премьер-лига
|16-й тур
|0 : 2
|10.04.2021
|Казахстан - Премьер-лига
|4-й тур
|6 : 2
|25.09.2019
|Казахстан - Премьер-лига
|23-й тур
|1 : 4
|01.05.2019
|Казахстан - Премьер-лига
|8-й тур
|0 : 3
|03.04.2019
|Казахстан - Премьер-лига
|18-й тур
|3 : 1
|26.09.2018
|Казахстан - Премьер-лига
|25-й тур
|0 : 1
|28.07.2018
|Казахстан - Премьер-лига
|20-й тур
|2 : 0
|19.07.2023
|Лига чемпионов
|1-й квалификационный раунд. 2-й матч
|1 : 2
|12.07.2023
|Лига чемпионов
|1-й квалификационный раунд. 1-й матч
|1 : 1
|02.07.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|14-й тур
|1 : 2
|24.06.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|13-й тур
|3 : 1
|03.06.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|12-й тур
|1 : 0
|15.07.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|15-й тур
|1 : 1
|02.07.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|14-й тур
|1 : 0
|24.06.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|13-й тур
|3 : 0
|03.06.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|12-й тур
|2 : 1
|28.05.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|11-й тур
|0 : 0