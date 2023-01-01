Бумпром - Динамо-Брест 22 Июля прямая трансляция
22 Июля 2023 года в 15:00 (+03:00). Кубок Беларуси, 1/16 финала
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бумпром - Динамо-Брест, которое состоится 22 Июля 2023 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Беларуси, 1/16 финала, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бумпром
Гомель
Динамо-Брест
Брест
История личных встреч
|10.10.2020
|Беларусь - Вторая лига
|Группа B. 22-й тур
|1 : 1
|03.10.2020
|Беларусь - Вторая лига
|Группа B. 15-й тур
|1 : 4
|19.09.2020
|Беларусь - Вторая лига
|Группа B. 20-й тур
|4 : 2
|12.09.2020
|Беларусь - Вторая лига
|Группа B. 19-й тур
|2 : 4
|22.08.2020
|Беларусь - Вторая лига
|Группа B. 16-й тур
|4 : 0
|08.07.2023
|Беларусь - Высшая лига
|15-й тур
|1 : 0
|02.07.2023
|Беларусь - Высшая лига
|14-й тур
|2 : 1
|09.06.2023
|Беларусь - Высшая лига
|12-й тур
|4 : 1
|02.06.2023
|Беларусь - Высшая лига
|11-й тур
|1 : 0
|27.05.2023
|Беларусь - Высшая лига
|10-й тур
|1 : 0