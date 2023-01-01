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Бумпром - Динамо-Брест 22 Июля прямая трансляция

22 Июля 2023 года в 15:00 (+03:00). Кубок Беларуси, 1/16 финала
Бумпром
Динамо-Брест

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бумпром - Динамо-Брест, которое состоится 22 Июля 2023 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Беларуси, 1/16 финала, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бумпром
Гомель
Динамо-Брест
Брест
История личных встреч
10.10.2020 Беларусь - Вторая лига Группа B. 22-й тур 1 : 1Бумпром
03.10.2020 Беларусь - Вторая лига Группа B. 15-й тур Бумпром1 : 4
19.09.2020 Беларусь - Вторая лига Группа B. 20-й тур 4 : 2Бумпром
12.09.2020 Беларусь - Вторая лига Группа B. 19-й тур Бумпром2 : 4
22.08.2020 Беларусь - Вторая лига Группа B. 16-й тур 4 : 0Бумпром
08.07.2023 Беларусь - Высшая лига 15-й тур 1 : 0Динамо-Брест
02.07.2023 Беларусь - Высшая лига 14-й тур Динамо-Брест2 : 1
09.06.2023 Беларусь - Высшая лига 12-й тур 4 : 1Динамо-Брест
02.06.2023 Беларусь - Высшая лига 11-й тур Динамо-Брест1 : 0
27.05.2023 Беларусь - Высшая лига 10-й тур 1 : 0Динамо-Брест

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