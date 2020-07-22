Нива Дл - Нафтан 22 Июля прямая трансляция
22 Июля 2023 года в 15:00 (+03:00). Кубок Беларуси, 1/16 финала
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нива Дл - Нафтан, которое состоится 22 Июля 2023 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Беларуси, 1/16 финала, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Нива Дл
Долбизно
Нафтан
Новополоцк
История личных встреч
|07.07.2023
|Беларусь - Высшая лига
|15-й тур
|0 : 3
|25.06.2023
|Беларусь - Высшая лига
|13-й тур
|1 : 2
|10.06.2023
|Беларусь - Высшая лига
|12-й тур
|3 : 1
|02.06.2023
|Беларусь - Высшая лига
|11-й тур
|1 : 0
|27.05.2023
|Беларусь - Высшая лига
|10-й тур
|0 : 1