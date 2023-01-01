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Волна-Пинск - Слуцк 22 Июля прямая трансляция

22 Июля 2023 года в 17:00 (+03:00). Кубок Беларуси, 1/16 финала
Волна-Пинск
Слуцк

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Волна-Пинск - Слуцк, которое состоится 22 Июля 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Беларуси, 1/16 финала, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Волна-Пинск
Пинск
Слуцк
Слуцк
История личных встреч
22.06.2022 Кубок Беларуси 1/16 финала Волна-Пинск2 : 2 4 : 5
27.11.2021 Беларусь - Первая лига 33-й тур 0 : 0Волна-Пинск
21.11.2021 Беларусь - Первая лига 32-й тур Волна-Пинск2 : 0
14.11.2021 Беларусь - Первая лига 31-й тур 1 : 1Волна-Пинск
07.11.2021 Беларусь - Первая лига 30-й тур Волна-Пинск2 : 0
08.07.2023 Беларусь - Высшая лига 15-й тур Слуцк3 : 1
30.06.2023 Беларусь - Высшая лига 14-й тур 1 : 0Слуцк
24.06.2023 Беларусь - Высшая лига 13-й тур Слуцк0 : 2
10.06.2023 Беларусь - Высшая лига 12-й тур Слуцк3 : 1
04.06.2023 Беларусь - Высшая лига 11-й тур Слуцк1 : 0

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