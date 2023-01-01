Волна-Пинск - Слуцк 22 Июля прямая трансляция
22 Июля 2023 года в 17:00 (+03:00). Кубок Беларуси, 1/16 финала
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Волна-Пинск - Слуцк, которое состоится 22 Июля 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Беларуси, 1/16 финала, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Волна-Пинск
Пинск
Слуцк
Слуцк
История личных встреч
|22.06.2022
|Кубок Беларуси
|1/16 финала
|2 : 2 4 : 5
|27.11.2021
|Беларусь - Первая лига
|33-й тур
|0 : 0
|21.11.2021
|Беларусь - Первая лига
|32-й тур
|2 : 0
|14.11.2021
|Беларусь - Первая лига
|31-й тур
|1 : 1
|07.11.2021
|Беларусь - Первая лига
|30-й тур
|2 : 0
|08.07.2023
|Беларусь - Высшая лига
|15-й тур
|3 : 1
|30.06.2023
|Беларусь - Высшая лига
|14-й тур
|1 : 0
|24.06.2023
|Беларусь - Высшая лига
|13-й тур
|0 : 2
|10.06.2023
|Беларусь - Высшая лига
|12-й тур
|3 : 1
|04.06.2023
|Беларусь - Высшая лига
|11-й тур
|1 : 0