Островец - Сморгонь 22 Июля прямая трансляция
22 Июля 2023 года в 18:00 (+03:00). Кубок Беларуси, 1/16 финала
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Островец - Сморгонь, которое состоится 22 Июля 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Беларуси, 1/16 финала, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Островец
Островец
Сморгонь
Сморгонь
История личных встреч
|22.06.2022
|Кубок Беларуси
|1/16 финала
|1 : 2
|10.10.2020
|Беларусь - Вторая лига
|Группа A. 22-й тур
|2 : 4
|03.10.2020
|Беларусь - Вторая лига
|Группа A. 15-й тур
|0 : 5
|19.09.2020
|Беларусь - Вторая лига
|Группа A. 20-й тур
|0 : 3
|05.09.2020
|Кубок Беларуси
|1/16 финала
|0 : 3
|02.07.2023
|Беларусь - Высшая лига
|14-й тур
|2 : 1
|25.06.2023
|Беларусь - Высшая лига
|13-й тур
|3 : 1
|10.06.2023
|Беларусь - Высшая лига
|12-й тур
|2 : 1
|03.06.2023
|Беларусь - Высшая лига
|11-й тур
|1 : 0
|26.05.2023
|Беларусь - Высшая лига
|10-й тур
|2 : 0