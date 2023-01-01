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Островец - Сморгонь 22 Июля прямая трансляция

22 Июля 2023 года в 18:00 (+03:00). Кубок Беларуси, 1/16 финала
Островец
Сморгонь

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Островец - Сморгонь, которое состоится 22 Июля 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Беларуси, 1/16 финала, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Островец
Островец
Сморгонь
Сморгонь
История личных встреч
22.06.2022 Кубок Беларуси 1/16 финала Островец1 : 2
10.10.2020 Беларусь - Вторая лига Группа A. 22-й тур 2 : 4Островец
03.10.2020 Беларусь - Вторая лига Группа A. 15-й тур 0 : 5Островец
19.09.2020 Беларусь - Вторая лига Группа A. 20-й тур 0 : 3Островец
05.09.2020 Кубок Беларуси 1/16 финала Островец0 : 3
02.07.2023 Беларусь - Высшая лига 14-й тур 2 : 1Сморгонь
25.06.2023 Беларусь - Высшая лига 13-й тур Сморгонь3 : 1
10.06.2023 Беларусь - Высшая лига 12-й тур 2 : 1Сморгонь
03.06.2023 Беларусь - Высшая лига 11-й тур Сморгонь1 : 0
26.05.2023 Беларусь - Высшая лига 10-й тур 2 : 0Сморгонь

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