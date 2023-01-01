Слоним-2017 - Славия-Мозырь 22 Июля прямая трансляция
22 Июля 2023 года в 16:00 (+03:00). Кубок Беларуси, 1/16 финала
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Слоним-2017 - Славия-Мозырь, которое состоится 22 Июля 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Беларуси, 1/16 финала, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Слоним-2017
Слоним
Славия-Мозырь
Мозырь
История личных встреч
|27.11.2021
|Беларусь - Первая лига
|33-й тур
|2 : 1
|21.11.2021
|Беларусь - Первая лига
|32-й тур
|0 : 1
|13.11.2021
|Беларусь - Первая лига
|31-й тур
|3 : 1
|07.11.2021
|Беларусь - Первая лига
|30-й тур
|0 : 1
|30.10.2021
|Беларусь - Первая лига
|29-й тур
|0 : 2
|07.07.2023
|Беларусь - Высшая лига
|15-й тур
|0 : 0
|02.07.2023
|Беларусь - Высшая лига
|14-й тур
|3 : 2
|24.06.2023
|Беларусь - Высшая лига
|13-й тур
|3 : 1
|10.06.2023
|Беларусь - Высшая лига
|12-й тур
|1 : 0
|02.06.2023
|Беларусь - Высшая лига
|11-й тур
|1 : 0