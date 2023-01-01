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Слоним-2017 - Славия-Мозырь 22 Июля прямая трансляция

22 Июля 2023 года в 16:00 (+03:00). Кубок Беларуси, 1/16 финала
Слоним-2017
Славия-Мозырь

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Слоним-2017 - Славия-Мозырь, которое состоится 22 Июля 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Беларуси, 1/16 финала, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Слоним-2017
Слоним
Славия-Мозырь
Мозырь
История личных встреч
27.11.2021 Беларусь - Первая лига 33-й тур 2 : 1Слоним-2017
21.11.2021 Беларусь - Первая лига 32-й тур Слоним-20170 : 1
13.11.2021 Беларусь - Первая лига 31-й тур 3 : 1Слоним-2017
07.11.2021 Беларусь - Первая лига 30-й тур Слоним-20170 : 1
30.10.2021 Беларусь - Первая лига 29-й тур Слоним-20170 : 2
07.07.2023 Беларусь - Высшая лига 15-й тур Славия-Мозырь0 : 0
02.07.2023 Беларусь - Высшая лига 14-й тур 3 : 2Славия-Мозырь
24.06.2023 Беларусь - Высшая лига 13-й тур Славия-Мозырь3 : 1
10.06.2023 Беларусь - Высшая лига 12-й тур 1 : 0Славия-Мозырь
02.06.2023 Беларусь - Высшая лига 11-й тур Славия-Мозырь1 : 0

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