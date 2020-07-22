Андерлехт - Аякс 22 Июля прямая трансляция
Стадион: Лотто Парк - Констант ван ден Сток (Брюссель, Бельгия), вместимость: 28063
22 Июля 2023 года в 14:30 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) - 2023, Товарищеские матчи
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Андерлехт - Аякс, которое состоится 22 Июля 2023 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) - 2023, Товарищеские матчи, оно проводится на стадионе: Лотто Парк - Констант ван ден Сток (Брюссель, Бельгия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Андерлехт
Брюссель, Бельгия
Аякс
Амстердам, Нидерланды
Главные тренеры
|Бриан Ример
|Морис Стейн
История личных встреч
|16.07.2021
|Товарищеские матчи (клубы) - 2021
|Товарищеские матчи
|0 : 2
|24.02.2011
|Лига Европы
|1/16 финала. 2-й матч
|2 : 0
|17.02.2011
|Лига Европы
|1/16 финала. 1-й матч
|0 : 3
|17.12.2009
|Лига Европы
|Группа A. 6-й тур
|1 : 3
|01.10.2009
|Лига Европы
|Группа A. 2-й тур
|1 : 1
|23.04.2023
|Бельгия - Лига Жюпиле
|Лига Жюпиле. 34-й тур
|2 : 3
|20.04.2023
|Лига конференций
|1/4 финала. 2-й матч
|2 : 0 4 : 1
|16.04.2023
|Бельгия - Лига Жюпиле
|Лига Жюпиле. 33-й тур
|5 : 2
|13.04.2023
|Лига конференций
|1/4 финала. 1-й матч
|2 : 0
|09.04.2023
|Бельгия - Лига Жюпиле
|Лига Жюпиле. 32-й тур
|0 : 0
|28.05.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 34-й тур
|3 : 1
|21.05.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 33-й тур
|3 : 1
|16.05.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 32-й тур
|2 : 3
|06.05.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 31-й тур
|0 : 0
|30.04.2023
|Кубок Нидерландов
|Финал
|1 : 1 2 : 3