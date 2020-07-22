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Андерлехт - Аякс 22 Июля прямая трансляция

Стадион: Лотто Парк - Констант ван ден Сток (Брюссель, Бельгия), вместимость: 28063
22 Июля 2023 года в 14:30 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) - 2023, Товарищеские матчи
Андерлехт
Аякс

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Андерлехт - Аякс, которое состоится 22 Июля 2023 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) - 2023, Товарищеские матчи, оно проводится на стадионе: Лотто Парк - Констант ван ден Сток (Брюссель, Бельгия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Андерлехт
Брюссель, Бельгия
Аякс
Амстердам, Нидерланды
Главные тренеры
Дания Бриан Ример
Нидерланды Морис Стейн
История личных встреч
16.07.2021 Товарищеские матчи (клубы) - 2021 Товарищеские матчи Андерлехт0 : 2Аякс
24.02.2011 Лига Европы 1/16 финала. 2-й матч Аякс2 : 0Андерлехт
17.02.2011 Лига Европы 1/16 финала. 1-й матч Андерлехт0 : 3Аякс
17.12.2009 Лига Европы Группа A. 6-й тур Аякс1 : 3Андерлехт
01.10.2009 Лига Европы Группа A. 2-й тур Андерлехт1 : 1Аякс
23.04.2023 Бельгия - Лига Жюпиле Лига Жюпиле. 34-й тур Андерлехт2 : 3
20.04.2023 Лига конференций 1/4 финала. 2-й матч 2 : 0 4 : 1Андерлехт
16.04.2023 Бельгия - Лига Жюпиле Лига Жюпиле. 33-й тур 5 : 2Андерлехт
13.04.2023 Лига конференций 1/4 финала. 1-й матч Андерлехт2 : 0
09.04.2023 Бельгия - Лига Жюпиле Лига Жюпиле. 32-й тур Андерлехт0 : 0
28.05.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 34-й тур 3 : 1Аякс
21.05.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 33-й тур Аякс3 : 1
16.05.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 32-й тур 2 : 3Аякс
06.05.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 31-й тур Аякс0 : 0
30.04.2023 Кубок Нидерландов Финал Аякс1 : 1 2 : 3

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