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Ганновер-96 - Вильярреал 22 Июля прямая трансляция

Стадион: Хайнц фон Хайден Арена (Ганновер, Германия), вместимость: 49000
22 Июля 2023 года в 15:00 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) - 2023, Товарищеские матчи
Ганновер-96
Вильярреал

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ганновер-96 - Вильярреал, которое состоится 22 Июля 2023 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) - 2023, Товарищеские матчи, оно проводится на стадионе: Хайнц фон Хайден Арена (Ганновер, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ганновер-96
Ганновер, Германия
Вильярреал
Вильярреал, Испания
Главные тренеры
Германия Штефан Лайтль
Испания Энрике Сетьен
История личных встреч
28.05.2023 Германия - Вторая Бундеслига 34-й тур Ганновер-961 : 5
21.05.2023 Германия - Вторая Бундеслига 33-й тур 3 : 3Ганновер-96
14.05.2023 Германия - Вторая Бундеслига 32-й тур Ганновер-962 : 1
06.05.2023 Германия - Вторая Бундеслига 31-й тур 2 : 1Ганновер-96
29.04.2023 Германия - Вторая Бундеслига 30-й тур Ганновер-963 : 0
04.06.2023 Испания - Примера 38-й тур Вильярреал2 : 2
28.05.2023 Испания - Примера 37-й тур 2 : 1Вильярреал
24.05.2023 Испания - Примера 36-й тур Вильярреал2 : 0
20.05.2023 Испания - Примера 35-й тур 1 : 2Вильярреал
13.05.2023 Испания - Примера 34-й тур Вильярреал5 : 1

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