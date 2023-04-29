Ганновер-96 - Вильярреал 22 Июля прямая трансляция
Стадион: Хайнц фон Хайден Арена (Ганновер, Германия), вместимость: 49000
22 Июля 2023 года в 15:00 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) - 2023, Товарищеские матчи
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ганновер-96 - Вильярреал, которое состоится 22 Июля 2023 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) - 2023, Товарищеские матчи, оно проводится на стадионе: Хайнц фон Хайден Арена (Ганновер, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ганновер-96
Ганновер, Германия
Вильярреал
Вильярреал, Испания
Главные тренеры
|Штефан Лайтль
|Энрике Сетьен
История личных встреч
|28.05.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|34-й тур
|1 : 5
|21.05.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|33-й тур
|3 : 3
|14.05.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|32-й тур
|2 : 1
|06.05.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|31-й тур
|2 : 1
|29.04.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|30-й тур
|3 : 0
|04.06.2023
|Испания - Примера
|38-й тур
|2 : 2
|28.05.2023
|Испания - Примера
|37-й тур
|2 : 1
|24.05.2023
|Испания - Примера
|36-й тур
|2 : 0
|20.05.2023
|Испания - Примера
|35-й тур
|1 : 2
|13.05.2023
|Испания - Примера
|34-й тур
|5 : 1