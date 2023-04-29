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ПСВ Эйндховен - Аугсбург 22 Июля прямая трансляция

Стадион: ВМ Эштрихе Ареа (Шладминг, Австрия), вместимость: 1000
22 Июля 2023 года в 16:00 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) - 2023, Товарищеские матчи
ПСВ Эйндховен
Аугсбург

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПСВ Эйндховен - Аугсбург, которое состоится 22 Июля 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) - 2023, Товарищеские матчи, оно проводится на стадионе: ВМ Эштрихе Ареа (Шладминг, Австрия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
ПСВ Эйндховен
Эйндховен, Нидерланды
Аугсбург
Аугсбург, Германия
Главные тренеры
Нидерланды Фред Рюттен (и.о.)
Германия Энрико Масен
История личных встреч
28.05.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 34-й тур 1 : 2ПСВ Эйндховен
21.05.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 33-й тур ПСВ Эйндховен3 : 3
14.05.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 32-й тур ПСВ Эйндховен2 : 1
06.05.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 31-й тур 0 : 1ПСВ Эйндховен
30.04.2023 Кубок Нидерландов Финал 1 : 1 2 : 3ПСВ Эйндховен
27.05.2023 Германия - Бундеслига 34-й тур 2 : 0Аугсбург
21.05.2023 Германия - Бундеслига 33-й тур Аугсбург0 : 3
13.05.2023 Германия - Бундеслига 32-й тур 3 : 2Аугсбург
06.05.2023 Германия - Бундеслига 31-й тур Аугсбург1 : 0
29.04.2023 Германия - Бундеслига 30-й тур 1 : 1Аугсбург

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