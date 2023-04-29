ПСВ Эйндховен - Аугсбург 22 Июля прямая трансляция
Стадион: ВМ Эштрихе Ареа (Шладминг, Австрия), вместимость: 1000
22 Июля 2023 года в 16:00 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) - 2023, Товарищеские матчи
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПСВ Эйндховен - Аугсбург, которое состоится 22 Июля 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) - 2023, Товарищеские матчи, оно проводится на стадионе: ВМ Эштрихе Ареа (Шладминг, Австрия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
ПСВ Эйндховен
Эйндховен, Нидерланды
Аугсбург
Аугсбург, Германия
Главные тренеры
|Фред Рюттен (и.о.)
|Энрико Масен
История личных встреч
|28.05.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 34-й тур
|1 : 2
|21.05.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 33-й тур
|3 : 3
|14.05.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 32-й тур
|2 : 1
|06.05.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 31-й тур
|0 : 1
|30.04.2023
|Кубок Нидерландов
|Финал
|1 : 1 2 : 3
|27.05.2023
|Германия - Бундеслига
|34-й тур
|2 : 0
|21.05.2023
|Германия - Бундеслига
|33-й тур
|0 : 3
|13.05.2023
|Германия - Бундеслига
|32-й тур
|3 : 2
|06.05.2023
|Германия - Бундеслига
|31-й тур
|1 : 0
|29.04.2023
|Германия - Бундеслига
|30-й тур
|1 : 1