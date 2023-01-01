Уиган Атлетик - Эвертон 22 Июля прямая трансляция
Стадион: Ди-Дабл-ю (Уиган, Англия), вместимость: 25135
22 Июля 2023 года в 16:00 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) - 2023, Товарищеские матчи
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Уиган Атлетик - Эвертон, которое состоится 22 Июля 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) - 2023, Товарищеские матчи, оно проводится на стадионе: Ди-Дабл-ю (Уиган, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Уиган Атлетик
Уиган, Англия
Эвертон
Ливерпуль, Англия
Главные тренеры
|Шон Мэлоуни
|Шон Дайч
История личных встреч
|09.03.2013
|Кубок Англии
|1/4 финала
|0 : 3
|26.12.2012
|Англия - Премьер-лига
|19-й тур
|2 : 1
|06.10.2012
|Англия - Премьер-лига
|7-й тур
|2 : 2
|04.02.2012
|Англия - Премьер-лига
|24-й тур
|1 : 1
|17.09.2011
|Англия - Премьер-лига
|5-й тур
|3 : 1
|30.04.2011
|Англия - Премьер-лига
|35-й тур
|1 : 1
|11.12.2010
|Англия - Премьер-лига
|17-й тур
|0 : 0
|30.01.2010
|Англия - Премьер-лига
|24-й тур
|0 : 1
|30.08.2009
|Англия - Премьер-лига
|4-й тур
|2 : 1
|05.04.2009
|Англия - Премьер-лига
|31-й тур
|4 : 0
|08.05.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 46-й тур
|0 : 0
|29.04.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 45-й тур
|1 : 1
|22.04.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 44-й тур
|2 : 1
|18.04.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 43-й тур
|0 : 1
|15.04.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 42-й тур
|1 : 0
|28.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|38-й тур
|1 : 0
|20.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|37-й тур
|1 : 1
|14.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|36-й тур
|0 : 3
|08.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|35-й тур
|1 : 5
|01.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|34-й тур
|2 : 2