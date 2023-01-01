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Уиган Атлетик - Эвертон 22 Июля прямая трансляция

Стадион: Ди-Дабл-ю (Уиган, Англия), вместимость: 25135
22 Июля 2023 года в 16:00 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) - 2023, Товарищеские матчи
Уиган Атлетик
Эвертон

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Уиган Атлетик - Эвертон, которое состоится 22 Июля 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) - 2023, Товарищеские матчи, оно проводится на стадионе: Ди-Дабл-ю (Уиган, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Уиган Атлетик
Уиган, Англия
Эвертон
Ливерпуль, Англия
Главные тренеры
Шотландия Шон Мэлоуни
Англия Шон Дайч
История личных встреч
09.03.2013 Кубок Англии 1/4 финала Эвертон0 : 3Уиган Атлетик
26.12.2012 Англия - Премьер-лига 19-й тур Эвертон2 : 1Уиган Атлетик
06.10.2012 Англия - Премьер-лига 7-й тур Уиган Атлетик2 : 2Эвертон
04.02.2012 Англия - Премьер-лига 24-й тур Уиган Атлетик1 : 1Эвертон
17.09.2011 Англия - Премьер-лига 5-й тур Эвертон3 : 1Уиган Атлетик
30.04.2011 Англия - Премьер-лига 35-й тур Уиган Атлетик1 : 1Эвертон
11.12.2010 Англия - Премьер-лига 17-й тур Эвертон0 : 0Уиган Атлетик
30.01.2010 Англия - Премьер-лига 24-й тур Уиган Атлетик0 : 1Эвертон
30.08.2009 Англия - Премьер-лига 4-й тур Эвертон2 : 1Уиган Атлетик
05.04.2009 Англия - Премьер-лига 31-й тур Эвертон4 : 0Уиган Атлетик
08.05.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 46-й тур Уиган Атлетик0 : 0
29.04.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 45-й тур 1 : 1Уиган Атлетик
22.04.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 44-й тур Уиган Атлетик2 : 1
18.04.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 43-й тур 0 : 1Уиган Атлетик
15.04.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 42-й тур 1 : 0Уиган Атлетик
28.05.2023 Англия - Премьер-лига 38-й тур Эвертон1 : 0
20.05.2023 Англия - Премьер-лига 37-й тур 1 : 1Эвертон
14.05.2023 Англия - Премьер-лига 36-й тур Эвертон0 : 3
08.05.2023 Англия - Премьер-лига 35-й тур 1 : 5Эвертон
01.05.2023 Англия - Премьер-лига 34-й тур 2 : 2Эвертон

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