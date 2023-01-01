Лидс Юнайтед - Монако 22 Июля прямая трансляция
Стадион: Эл-Эн-И-Р Комьюнити (Йорк, Англия), вместимость: 8500
22 Июля 2023 года в 18:00 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) - 2023, Товарищеские матчи
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лидс Юнайтед - Монако, которое состоится 22 Июля 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) - 2023, Товарищеские матчи, оно проводится на стадионе: Эл-Эн-И-Р Комьюнити (Йорк, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лидс Юнайтед
Лидс, Англия
Монако
Монако, Монако
Главные тренеры
|Даниэль Фарке
|Адольф Хюттер
История личных встреч
|21.12.2022
|Товарищеские матчи (клубы) - 2022
|Товарищеские матчи
|2 : 4
|12.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 0
|28.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|38-й тур
|1 : 4
|21.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|37-й тур
|3 : 1
|13.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|36-й тур
|2 : 2
|06.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|35-й тур
|2 : 1
|19.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 3
|03.06.2023
|Франция - Лига 1
|38-й тур
|1 : 2
|27.05.2023
|Франция - Лига 1
|37-й тур
|2 : 0
|19.05.2023
|Франция - Лига 1
|36-й тур
|3 : 1
|14.05.2023
|Франция - Лига 1
|35-й тур
|0 : 0