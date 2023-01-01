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Лидс Юнайтед - Монако 22 Июля прямая трансляция

Стадион: Эл-Эн-И-Р Комьюнити (Йорк, Англия), вместимость: 8500
22 Июля 2023 года в 18:00 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) - 2023, Товарищеские матчи
Лидс Юнайтед
Монако

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лидс Юнайтед - Монако, которое состоится 22 Июля 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) - 2023, Товарищеские матчи, оно проводится на стадионе: Эл-Эн-И-Р Комьюнити (Йорк, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лидс Юнайтед
Лидс, Англия
Монако
Монако, Монако
Главные тренеры
Германия Даниэль Фарке
Австрия Адольф Хюттер
История личных встреч
21.12.2022 Товарищеские матчи (клубы) - 2022 Товарищеские матчи Лидс Юнайтед2 : 4Монако
12.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 2 : 0Лидс Юнайтед
28.05.2023 Англия - Премьер-лига 38-й тур Лидс Юнайтед1 : 4
21.05.2023 Англия - Премьер-лига 37-й тур 3 : 1Лидс Юнайтед
13.05.2023 Англия - Премьер-лига 36-й тур Лидс Юнайтед2 : 2
06.05.2023 Англия - Премьер-лига 35-й тур 2 : 1Лидс Юнайтед
19.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 1 : 3Монако
03.06.2023 Франция - Лига 1 38-й тур Монако1 : 2
27.05.2023 Франция - Лига 1 37-й тур 2 : 0Монако
19.05.2023 Франция - Лига 1 36-й тур 3 : 1Монако
14.05.2023 Франция - Лига 1 35-й тур Монако0 : 0

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