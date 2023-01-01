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Спартак М - Оренбург 23 Июля прямая трансляция

Стадион: Открытие Банк Арена (Москва, Россия), вместимость: 45360
23 Июля 2023 года в 17:30 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 1-й тур
Спартак МОренбург

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спартак М - Оренбург, которое состоится 23 Июля 2023 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Открытие Банк Арена (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Спартак М
Москва
Оренбург
Оренбург
Главные тренеры
Испания Гильермо Абаскаль
Чехия Иржи Ярошик
История личных встреч
18.03.2023 МИР Российская Премьер-лига 20-й тур Оренбург2 : 0Спартак М
31.07.2022 МИР Российская Премьер-лига 3-й тур Спартак М4 : 1Оренбург
14.03.2020 Россия - Премьер-Лига 22-й тур Оренбург1 : 3Спартак М
29.09.2019 Россия - Премьер-Лига 11-й тур Спартак М1 : 2Оренбург
26.05.2019 Россия - Премьер-Лига 30-й тур Оренбург2 : 0Спартак М
19.02.2019 Товарищеские матчи (клубы) - 2019 Февраль 2019 Спартак М1 : 1Оренбург
28.07.2018 Россия - Премьер-Лига 1-й тур Спартак М1 : 0Оренбург
03.04.2017 Россия - Премьер-Лига 21-й тур Спартак М3 : 2Оренбург
16.09.2016 Россия - Премьер-Лига 7-й тур Оренбург1 : 3Спартак М
18.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Спартак М2 : 0
08.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Спартак М0 : 2
08.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Спартак М1 : 1
05.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 2 : 2Спартак М
03.06.2023 МИР Российская Премьер-лига 30-й тур 1 : 0Спартак М
15.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Оренбург1 : 1
14.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Оренбург6 : 1
12.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Оренбург2 : 2
11.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Оренбург2 : 2
07.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Оренбург3 : 3
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