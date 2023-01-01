Спартак М - Оренбург 23 Июля прямая трансляция
Стадион: Открытие Банк Арена (Москва, Россия), вместимость: 45360
23 Июля 2023 года в 17:30 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 1-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спартак М - Оренбург, которое состоится 23 Июля 2023 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Открытие Банк Арена (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Спартак М
Москва
Оренбург
Оренбург
Главные тренеры
|Гильермо Абаскаль
|Иржи Ярошик
История личных встреч
|18.03.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|20-й тур
|2 : 0
|31.07.2022
|МИР Российская Премьер-лига
|3-й тур
|4 : 1
|14.03.2020
|Россия - Премьер-Лига
|22-й тур
|1 : 3
|29.09.2019
|Россия - Премьер-Лига
|11-й тур
|1 : 2
|26.05.2019
|Россия - Премьер-Лига
|30-й тур
|2 : 0
|19.02.2019
|Товарищеские матчи (клубы) - 2019
|Февраль 2019
|1 : 1
|28.07.2018
|Россия - Премьер-Лига
|1-й тур
|1 : 0
|03.04.2017
|Россия - Премьер-Лига
|21-й тур
|3 : 2
|16.09.2016
|Россия - Премьер-Лига
|7-й тур
|1 : 3
|18.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 0
|08.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|0 : 2
|08.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 1
|05.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 2
|03.06.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|30-й тур
|1 : 0
|15.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 1
|14.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|6 : 1
|12.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 2
|11.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 2
|07.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|3 : 3
Текстовая трансляция
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