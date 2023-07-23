Сочи - Балтика 23 Июля прямая трансляция
Стадион: Фишт (Сочи, Россия), вместимость: 47659
23 Июля 2023 года в 20:00 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 1-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сочи - Балтика, которое состоится 23 Июля 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Фишт (Сочи, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сочи
Сочи
Балтика
Калининград
Главные тренеры
|Дмитрий Валерьевич Хохлов
|Сергей Николаевич Игнашевич
История личных встреч
|24.02.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|0 : 1
|29.01.2022
|Товарищеские матчи (клубы) - 2022
|Товарищеские матчи
|0 : 1
|24.11.2018
|ФНЛ - Первый дивизион
|24-й тур
|4 : 1
|12.08.2018
|ФНЛ - Первый дивизион
|6-й тур
|2 : 2
|06.05.2018
|ФНЛ - Первый дивизион
|37-й тур
|3 : 1
|21.10.2017
|ФНЛ - Первый дивизион
|19-й тур
|3 : 2
|18.03.2015
|ФНЛ - Первый дивизион
|23-й тур
|1 : 0
|17.08.2014
|ФНЛ - Первый дивизион
|7-й тур
|0 : 2
|20.04.2014
|ФНЛ - Первый дивизион
|33-й тур
|2 : 0
|22.09.2013
|ФНЛ - Первый дивизион
|15-й тур
|2 : 1
|15.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 2
|10.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 1
|06.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|4 : 1
|25.06.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 1
|03.06.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|30-й тур
|1 : 0
|15.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|0 : 5
|11.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|8 : 2
|06.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|0 : 1
|02.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|0 : 1
|03.06.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|34-й тур
|2 : 1
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Болельщики ЦСКА не верят в клуб, фаны «Локо» воодушевлены больше всего. Ваши ощущения совпадают с общим настроением?Небольшое исследование «Чемпионата» РПЛ в сезоне-2023/2024: рейтинг ожиданий болельщиков от любимых клубов. Итоги исследования 0'Всё, что нужно знать обо всех командах РПЛ перед стартом сезона.Дайджест текстов – переходите и читайте! Как клубы РПЛ изменились в межсезонье? Перед стартом сезона рассказали обо всех командах 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча первого тура РПЛ: «Сочи» — «Балтика». Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.