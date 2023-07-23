20:49 ()
Свернуть список

Сочи - Балтика 23 Июля прямая трансляция

Стадион: Фишт (Сочи, Россия), вместимость: 47659
23 Июля 2023 года в 20:00 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 1-й тур
СочиБалтика

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сочи - Балтика, которое состоится 23 Июля 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Фишт (Сочи, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сочи
Сочи
Балтика
Калининград
Главные тренеры
Россия Дмитрий Валерьевич Хохлов
Россия Сергей Николаевич Игнашевич
История личных встреч
24.02.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Балтика0 : 1Сочи
29.01.2022 Товарищеские матчи (клубы) - 2022 Товарищеские матчи Балтика0 : 1Сочи
24.11.2018 ФНЛ - Первый дивизион 24-й тур Сочи4 : 1Балтика
12.08.2018 ФНЛ - Первый дивизион 6-й тур Балтика2 : 2Сочи
06.05.2018 ФНЛ - Первый дивизион 37-й тур Сочи3 : 1Балтика
21.10.2017 ФНЛ - Первый дивизион 19-й тур Балтика3 : 2Сочи
18.03.2015 ФНЛ - Первый дивизион 23-й тур Балтика1 : 0Сочи
17.08.2014 ФНЛ - Первый дивизион 7-й тур Сочи0 : 2Балтика
20.04.2014 ФНЛ - Первый дивизион 33-й тур Сочи2 : 0Балтика
22.09.2013 ФНЛ - Первый дивизион 15-й тур Балтика2 : 1Сочи
15.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 2 : 2Сочи
10.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Сочи2 : 1
06.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Сочи4 : 1
25.06.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Сочи2 : 1
03.06.2023 МИР Российская Премьер-лига 30-й тур 1 : 0Сочи
15.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 0 : 5Балтика
11.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Балтика8 : 2
06.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 0 : 1Балтика
02.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Балтика0 : 1
03.06.2023 Россия - Мелбет Первая лига 34-й тур 2 : 1
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Болельщики ЦСКА не верят в клуб, фаны «Локо» воодушевлены больше всего. Ваши ощущения совпадают с общим настроением?Небольшое исследование «Чемпионата» РПЛ в сезоне-2023/2024: рейтинг ожиданий болельщиков от любимых клубов. Итоги исследования 0'Всё, что нужно знать обо всех командах РПЛ перед стартом сезона.Дайджест текстов – переходите и читайте! Как клубы РПЛ изменились в межсезонье? Перед стартом сезона рассказали обо всех командах 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча первого тура РПЛ: «Сочи» — «Балтика». Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close