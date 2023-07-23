Ростов - Факел 23 Июля прямая трансляция
Стадион: Ростов Арена (Ростов-на-Дону, Россия), вместимость: 45000
23 Июля 2023 года в 20:00 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 1-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ростов - Факел, которое состоится 23 Июля 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Ростов Арена (Ростов-на-Дону, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ростов
Ростов-на-Дону
Факел
Воронеж
Главные тренеры
|Валерий Георгиевич Карпин
|Вадим Валентинович Евсеев
История личных встреч
|15.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 0
|09.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|3 : 0
|06.05.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|26-й тур
|0 : 2
|22.10.2022
|МИР Российская Премьер-лига
|14-й тур
|1 : 1
|23.06.2022
|Товарищеские матчи (клубы) - 2022
|Товарищеские матчи
|2 : 0
|22.03.2012
|Кубок России
|1/4 финала
|0 : 0 4 : 3
|16.09.2001
|Чемпионат России Высший дивизион - 2001
|24-й тур
|4 : 1
|19.05.2001
|Чемпионат России Высший дивизион - 2001
|10-й тур
|1 : 0
|12.11.2000
|Чемпионат России Высший дивизион - 2000
|30-й тур
|1 : 1
|25.03.2000
|Чемпионат России Высший дивизион - 2000
|1-й тур
|1 : 1
|15.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 0
|09.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|3 : 0
|06.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 1
|01.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|4 : 1
|26.06.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|4 : 2
|16.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 0
|15.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 0
|09.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|3 : 0
|06.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 0
|10.06.2023
|Россия - Переходные матчи
|Переходные матчи. 2-й матч
|2 : 0
Текстовая трансляция
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