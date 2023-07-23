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Ростов - Факел 23 Июля прямая трансляция

Стадион: Ростов Арена (Ростов-на-Дону, Россия), вместимость: 45000
23 Июля 2023 года в 20:00 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 1-й тур
Ростов
Факел

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ростов - Факел, которое состоится 23 Июля 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Ростов Арена (Ростов-на-Дону, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ростов
Ростов-на-Дону
Факел
Воронеж
Главные тренеры
Россия Валерий Георгиевич Карпин
Россия Вадим Валентинович Евсеев
История личных встреч
15.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Факел1 : 0Ростов
09.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Ростов3 : 0Факел
06.05.2023 МИР Российская Премьер-лига 26-й тур Ростов0 : 2Факел
22.10.2022 МИР Российская Премьер-лига 14-й тур Факел1 : 1Ростов
23.06.2022 Товарищеские матчи (клубы) - 2022 Товарищеские матчи Ростов2 : 0Факел
22.03.2012 Кубок России 1/4 финала Ростов0 : 0 4 : 3Факел
16.09.2001 Чемпионат России Высший дивизион - 2001 24-й тур Факел4 : 1Ростов
19.05.2001 Чемпионат России Высший дивизион - 2001 10-й тур Ростов1 : 0Факел
12.11.2000 Чемпионат России Высший дивизион - 2000 30-й тур Ростов1 : 1Факел
25.03.2000 Чемпионат России Высший дивизион - 2000 1-й тур Факел1 : 1Ростов
15.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Факел1 : 0Ростов
09.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Ростов3 : 0Факел
06.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Ростов2 : 1
01.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Ростов4 : 1
26.06.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Ростов4 : 2
16.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Факел1 : 0
15.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Факел1 : 0Ростов
09.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Ростов3 : 0Факел
06.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Факел2 : 0
10.06.2023 Россия - Переходные матчи Переходные матчи. 2-й матч Факел2 : 0
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