СКА-Хабаровск - Тюмень 23 Июля прямая трансляция
23 Июля 2023 года в 10:30 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 2-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между СКА-Хабаровск - Тюмень, которое состоится 23 Июля 2023 года в 10:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 2-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
СКА-Хабаровск
Хабаровск
Тюмень
Тюмень
Главные тренеры
|Роман Сергеевич Шаронов
|Игорь Анатольевич Меньщиков
История личных встреч
|10.11.2018
|ФНЛ - Первый дивизион
|21-й тур
|2 : 1
|08.08.2018
|ФНЛ - Первый дивизион
|5-й тур
|1 : 1
|26.03.2017
|ФНЛ - Первый дивизион
|28-й тур
|1 : 0
|12.02.2017
|Кубок ФНЛ
|Группа C. 1-й тур
|1 : 2
|28.08.2016
|ФНЛ - Первый дивизион
|10-й тур
|1 : 3
|15.05.2016
|ФНЛ - Первый дивизион
|37-й тур
|0 : 2
|01.11.2015
|ФНЛ - Первый дивизион
|19-й тур
|1 : 0
|18.03.2015
|ФНЛ - Первый дивизион
|23-й тур
|2 : 0
|17.08.2014
|ФНЛ - Первый дивизион
|7-й тур
|1 : 1
|16.07.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|1-й тур
|2 : 0
|09.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|3 : 0
|04.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 1
|03.06.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|34-й тур
|6 : 0
|27.05.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|33-й тур
|1 : 0
|17.07.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|1-й тур
|3 : 1
|02.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 3
|04.06.2023
|Вторая лига - Группа 4
|Подгруппа А. 5-й тур
|0 : 2
|28.05.2023
|Вторая лига - Группа 4
|Подгруппа А. 4-й тур
|7 : 0
|21.05.2023
|Вторая лига - Группа 4
|Подгруппа А. 3-й тур
|0 : 2