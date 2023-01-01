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СКА-Хабаровск - Тюмень 23 Июля прямая трансляция

23 Июля 2023 года в 10:30 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 2-й тур
СКА-Хабаровск
Тюмень

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между СКА-Хабаровск - Тюмень, которое состоится 23 Июля 2023 года в 10:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 2-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
СКА-Хабаровск
Хабаровск
Тюмень
Тюмень
Главные тренеры
Россия Роман Сергеевич Шаронов
Россия Игорь Анатольевич Меньщиков
История личных встреч
10.11.2018 ФНЛ - Первый дивизион 21-й тур СКА-Хабаровск2 : 1Тюмень
08.08.2018 ФНЛ - Первый дивизион 5-й тур Тюмень1 : 1СКА-Хабаровск
26.03.2017 ФНЛ - Первый дивизион 28-й тур СКА-Хабаровск1 : 0Тюмень
12.02.2017 Кубок ФНЛ Группа C. 1-й тур СКА-Хабаровск1 : 2Тюмень
28.08.2016 ФНЛ - Первый дивизион 10-й тур Тюмень1 : 3СКА-Хабаровск
15.05.2016 ФНЛ - Первый дивизион 37-й тур Тюмень0 : 2СКА-Хабаровск
01.11.2015 ФНЛ - Первый дивизион 19-й тур СКА-Хабаровск1 : 0Тюмень
18.03.2015 ФНЛ - Первый дивизион 23-й тур Тюмень2 : 0СКА-Хабаровск
17.08.2014 ФНЛ - Первый дивизион 7-й тур СКА-Хабаровск1 : 1Тюмень
16.07.2023 Россия - Мелбет Первая лига 1-й тур СКА-Хабаровск2 : 0
09.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 3 : 0СКА-Хабаровск
04.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 2 : 1СКА-Хабаровск
03.06.2023 Россия - Мелбет Первая лига 34-й тур СКА-Хабаровск6 : 0
27.05.2023 Россия - Мелбет Первая лига 33-й тур 1 : 0СКА-Хабаровск
17.07.2023 Россия - Мелбет Первая лига 1-й тур Тюмень3 : 1
02.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 1 : 3Тюмень
04.06.2023 Вторая лига - Группа 4 Подгруппа А. 5-й тур 0 : 2Тюмень
28.05.2023 Вторая лига - Группа 4 Подгруппа А. 4-й тур Тюмень7 : 0
21.05.2023 Вторая лига - Группа 4 Подгруппа А. 3-й тур 0 : 2Тюмень

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