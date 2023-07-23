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КАМАЗ - Кубань 23 Июля прямая трансляция

23 Июля 2023 года в 17:00 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 2-й тур
КАМАЗКубань

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между КАМАЗ - Кубань, которое состоится 23 Июля 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 2-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
КАМАЗ
Набережные Челны
Кубань
Краснодар
Главные тренеры
Россия Ильдар Раушанович Ахметзянов
Россия Александр Витальевич Григорян
История личных встреч
20.11.2022 Россия - Мелбет Первая лига 19-й тур КАМАЗ2 : 1Кубань
31.07.2022 Россия - Мелбет Первая лига 3-й тур Кубань0 : 1КАМАЗ
07.05.2022 ФНЛ - Первый дивизион 36-й тур КАМАЗ0 : 0Кубань
17.10.2021 ФНЛ - Первый дивизион 18-й тур Кубань1 : 0КАМАЗ
16.07.2023 Россия - Мелбет Первая лига 1-й тур 2 : 0КАМАЗ
04.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 5 : 1КАМАЗ
03.06.2023 Россия - Мелбет Первая лига 34-й тур КАМАЗ0 : 2
27.05.2023 Россия - Мелбет Первая лига 33-й тур 0 : 1КАМАЗ
20.05.2023 Россия - Мелбет Первая лига 32-й тур 1 : 0КАМАЗ
16.07.2023 Россия - Мелбет Первая лига 1-й тур Кубань1 : 2
11.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 3 : 0Кубань
03.06.2023 Россия - Мелбет Первая лига 34-й тур 1 : 2
27.05.2023 Россия - Мелбет Первая лига 33-й тур 0 : 2
21.05.2023 Россия - Мелбет Первая лига 32-й тур 2 : 2

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