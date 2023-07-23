КАМАЗ - Кубань 23 Июля прямая трансляция
23 Июля 2023 года в 17:00 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 2-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между КАМАЗ - Кубань, которое состоится 23 Июля 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 2-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
КАМАЗ
Набережные Челны
Кубань
Краснодар
Главные тренеры
|Ильдар Раушанович Ахметзянов
|Александр Витальевич Григорян
История личных встреч
|20.11.2022
|Россия - Мелбет Первая лига
|19-й тур
|2 : 1
|31.07.2022
|Россия - Мелбет Первая лига
|3-й тур
|0 : 1
|07.05.2022
|ФНЛ - Первый дивизион
|36-й тур
|0 : 0
|17.10.2021
|ФНЛ - Первый дивизион
|18-й тур
|1 : 0
|16.07.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|1-й тур
|2 : 0
|04.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|5 : 1
|03.06.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|34-й тур
|0 : 2
|27.05.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|33-й тур
|0 : 1
|20.05.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|32-й тур
|1 : 0
|16.07.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|1-й тур
|1 : 2
|11.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|3 : 0
|03.06.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|34-й тур
|1 : 2
|27.05.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|33-й тур
|0 : 2
|21.05.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|32-й тур
|2 : 2