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Енисей - Ленинградец 23 Июля прямая трансляция

23 Июля 2023 года в 12:00 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 2-й тур
Енисей
Ленинградец

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Енисей - Ленинградец, которое состоится 23 Июля 2023 года в 12:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 2-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Енисей
Красноярск
Ленинградец
Ленинградская область
Главные тренеры
Россия Эдуард Гейнрихович Штейнбрехер
Россия Сергей Вячеславович Кирьяков
История личных встреч
16.07.2023 Россия - Мелбет Первая лига 1-й тур 1 : 2Енисей
10.06.2023 Россия - Переходные матчи Переходные матчи. 2-й матч 2 : 0Енисей
07.06.2023 Россия - Переходные матчи Переходные матчи. 1-й матч Енисей0 : 1
03.06.2023 Россия - Мелбет Первая лига 34-й тур Енисей0 : 0
27.05.2023 Россия - Мелбет Первая лига 33-й тур 0 : 2Енисей
16.07.2023 Россия - Мелбет Первая лига 1-й тур 0 : 0Ленинградец
06.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 4 : 1Ленинградец
10.06.2023 Вторая лига - Группа 2 Подгруппа А. 12-й тур 1 : 1Ленинградец
04.06.2023 Вторая лига - Группа 2 Подгруппа А. 11-й тур Ленинградец3 : 0
28.05.2023 Вторая лига - Группа 2 Подгруппа А. 10-й тур 0 : 4Ленинградец

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