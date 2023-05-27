Енисей - Ленинградец 23 Июля прямая трансляция
23 Июля 2023 года в 12:00 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 2-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Енисей - Ленинградец, которое состоится 23 Июля 2023 года в 12:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 2-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Енисей
Красноярск
Ленинградец
Ленинградская область
Главные тренеры
|Эдуард Гейнрихович Штейнбрехер
|Сергей Вячеславович Кирьяков
История личных встреч
|16.07.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|1-й тур
|1 : 2
|10.06.2023
|Россия - Переходные матчи
|Переходные матчи. 2-й матч
|2 : 0
|07.06.2023
|Россия - Переходные матчи
|Переходные матчи. 1-й матч
|0 : 1
|03.06.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|34-й тур
|0 : 0
|27.05.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|33-й тур
|0 : 2
|16.07.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|1-й тур
|0 : 0
|06.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|4 : 1
|10.06.2023
|Вторая лига - Группа 2
|Подгруппа А. 12-й тур
|1 : 1
|04.06.2023
|Вторая лига - Группа 2
|Подгруппа А. 11-й тур
|3 : 0
|28.05.2023
|Вторая лига - Группа 2
|Подгруппа А. 10-й тур
|0 : 4