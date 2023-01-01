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Арсенал - Динамо Мх 23 Июля прямая трансляция

23 Июля 2023 года в 19:00 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 2-й тур
Арсенал
Динамо Мх

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арсенал - Динамо Мх, которое состоится 23 Июля 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 2-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Арсенал
Тула
Динамо Мх
Махачкала
Главные тренеры
Россия Александр Александрович Сторожук
Туркменистан Курбан Бекиевич Бердыев
История личных встреч
05.03.2023 Россия - Мелбет Первая лига 21-й тур Динамо Мх0 : 0Арсенал
14.08.2022 Россия - Мелбет Первая лига 5-й тур Арсенал1 : 1Динамо Мх
16.07.2023 Россия - Мелбет Первая лига 1-й тур Арсенал0 : 0
03.06.2023 Россия - Мелбет Первая лига 34-й тур 6 : 0Арсенал
27.05.2023 Россия - Мелбет Первая лига 33-й тур Арсенал0 : 1
21.05.2023 Россия - Мелбет Первая лига 32-й тур Арсенал0 : 1
13.05.2023 Россия - Мелбет Первая лига 31-й тур 1 : 2Арсенал
15.07.2023 Россия - Мелбет Первая лига 1-й тур 2 : 0Динамо Мх
06.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 2 : 1Динамо Мх
25.06.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Динамо Мх1 : 1
03.06.2023 Россия - Мелбет Первая лига 34-й тур Динамо Мх1 : 2
27.05.2023 Россия - Мелбет Первая лига 33-й тур 2 : 0Динамо Мх

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