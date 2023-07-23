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Сокол - Шинник 23 Июля прямая трансляция

23 Июля 2023 года в 18:00 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 2-й тур
Сокол
Шинник

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сокол - Шинник, которое состоится 23 Июля 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 2-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сокол
Саратов
Шинник
Ярославль
Главные тренеры
Россия Денис Константинович Бояринцев
Туркменистан Дмитрий Иванович Хомуха
История личных встреч
23.04.2017 ФНЛ - Первый дивизион 33-й тур Шинник1 : 0Сокол
02.10.2016 ФНЛ - Первый дивизион 15-й тур Сокол2 : 2Шинник
06.05.2016 ФНЛ - Первый дивизион 35-й тур Шинник1 : 0Сокол
19.10.2015 ФНЛ - Первый дивизион 17-й тур Сокол0 : 1Шинник
12.04.2015 ФНЛ - Первый дивизион 27-й тур Шинник2 : 2Сокол
20.09.2014 ФНЛ - Первый дивизион 11-й тур Сокол1 : 4Шинник
17.11.2002 Россия - Премьер-Лига - 2002 30-й тур Сокол1 : 3Шинник
13.04.2002 Россия - Премьер-Лига - 2002 7-й тур Шинник2 : 1Сокол
16.07.2023 Россия - Мелбет Первая лига 1-й тур 4 : 0Сокол
01.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 1 : 2 ДВСокол
10.06.2023 Вторая лига - Группа 3 Подгруппа А. 12-й тур Сокол1 : 2
04.06.2023 Вторая лига - Группа 3 Подгруппа А. 11-й тур 0 : 3Сокол
28.05.2023 Вторая лига - Группа 3 Подгруппа А. 10-й тур Сокол2 : 0
16.07.2023 Россия - Мелбет Первая лига 1-й тур 2 : 0Шинник
02.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 0 : 1Шинник
03.06.2023 Россия - Мелбет Первая лига 34-й тур 4 : 0Шинник
27.05.2023 Россия - Мелбет Первая лига 33-й тур Шинник1 : 0
21.05.2023 Россия - Мелбет Первая лига 32-й тур 0 : 1Шинник

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