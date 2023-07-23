Сокол - Шинник 23 Июля прямая трансляция
23 Июля 2023 года в 18:00 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 2-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сокол - Шинник, которое состоится 23 Июля 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 2-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сокол
Саратов
Шинник
Ярославль
Главные тренеры
|Денис Константинович Бояринцев
|Дмитрий Иванович Хомуха
История личных встреч
|23.04.2017
|ФНЛ - Первый дивизион
|33-й тур
|1 : 0
|02.10.2016
|ФНЛ - Первый дивизион
|15-й тур
|2 : 2
|06.05.2016
|ФНЛ - Первый дивизион
|35-й тур
|1 : 0
|19.10.2015
|ФНЛ - Первый дивизион
|17-й тур
|0 : 1
|12.04.2015
|ФНЛ - Первый дивизион
|27-й тур
|2 : 2
|20.09.2014
|ФНЛ - Первый дивизион
|11-й тур
|1 : 4
|17.11.2002
|Россия - Премьер-Лига - 2002
|30-й тур
|1 : 3
|13.04.2002
|Россия - Премьер-Лига - 2002
|7-й тур
|2 : 1
|16.07.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|1-й тур
|4 : 0
|01.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 2 ДВ
|10.06.2023
|Вторая лига - Группа 3
|Подгруппа А. 12-й тур
|1 : 2
|04.06.2023
|Вторая лига - Группа 3
|Подгруппа А. 11-й тур
|0 : 3
|28.05.2023
|Вторая лига - Группа 3
|Подгруппа А. 10-й тур
|2 : 0
|16.07.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|1-й тур
|2 : 0
|02.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|0 : 1
|03.06.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|34-й тур
|4 : 0
|27.05.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|33-й тур
|1 : 0
|21.05.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|32-й тур
|0 : 1