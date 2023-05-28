20:49 ()
Свернуть список

Черноморец - Родина 23 Июля прямая трансляция

23 Июля 2023 года в 19:00 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 2-й тур
Черноморец
Родина

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Черноморец - Родина, которое состоится 23 Июля 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 2-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Черноморец
Новороссийск
Родина
Москва
Главные тренеры
Россия Константин Георгиевич Зырянов
Украина Дмитрий Владимирович Парфёнов
История личных встреч
17.07.2023 Россия - Мелбет Первая лига 1-й тур Черноморец1 : 1
08.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 2 : 2Черноморец
01.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 4 : 1Черноморец
04.06.2023 Вторая лига - Группа 1 Подгруппа А. 5-й тур 0 : 1Черноморец
28.05.2023 Вторая лига - Группа 1 Подгруппа А. 4-й тур Черноморец3 : 0
16.07.2023 Россия - Мелбет Первая лига 1-й тур Родина4 : 0
10.06.2023 Россия - Переходные матчи Переходные матчи. 2-й матч 0 : 2Родина
07.06.2023 Россия - Переходные матчи Переходные матчи. 1-й матч Родина0 : 3
03.06.2023 Россия - Мелбет Первая лига 34-й тур Родина0 : 0
27.05.2023 Россия - Мелбет Первая лига 33-й тур 0 : 1Родина

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close