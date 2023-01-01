Волгарь - Акрон 23 Июля прямая трансляция
23 Июля 2023 года в 18:00 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 2-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Волгарь - Акрон, которое состоится 23 Июля 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 2-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Волгарь
Астрахань
Акрон
Тольятти
Главные тренеры
|Анвер Абдулхакович Конеев
|Евгений Игоревич Калешин
История личных встреч
|03.06.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|34-й тур
|4 : 0
|17.07.2022
|Россия - Мелбет Первая лига
|1-й тур
|1 : 0
|31.10.2021
|ФНЛ - Первый дивизион
|20-й тур
|1 : 0
|17.07.2021
|ФНЛ - Первый дивизион
|2-й тур
|1 : 0
|08.05.2021
|ФНЛ - Первый дивизион
|41-й тур
|1 : 1
|11.11.2020
|ФНЛ - Первый дивизион
|21-й тур
|0 : 3
|16.07.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|1-й тур
|2 : 1
|30.06.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|4 : 2
|03.06.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|34-й тур
|4 : 0
|27.05.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|33-й тур
|0 : 3
|20.05.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|32-й тур
|2 : 0
|16.07.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|1-й тур
|2 : 0
|08.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|0 : 2
|08.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 1
|03.06.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|34-й тур
|4 : 0
|27.05.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|33-й тур
|1 : 2