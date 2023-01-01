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Волгарь - Акрон 23 Июля прямая трансляция

23 Июля 2023 года в 18:00 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 2-й тур
Волгарь
Акрон

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Волгарь - Акрон, которое состоится 23 Июля 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 2-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Волгарь
Астрахань
Акрон
Тольятти
Главные тренеры
Россия Анвер Абдулхакович Конеев
Россия Евгений Игоревич Калешин
История личных встреч
03.06.2023 Россия - Мелбет Первая лига 34-й тур Акрон4 : 0Волгарь
17.07.2022 Россия - Мелбет Первая лига 1-й тур Волгарь1 : 0Акрон
31.10.2021 ФНЛ - Первый дивизион 20-й тур Волгарь1 : 0Акрон
17.07.2021 ФНЛ - Первый дивизион 2-й тур Акрон1 : 0Волгарь
08.05.2021 ФНЛ - Первый дивизион 41-й тур Волгарь1 : 1Акрон
11.11.2020 ФНЛ - Первый дивизион 21-й тур Акрон0 : 3Волгарь
16.07.2023 Россия - Мелбет Первая лига 1-й тур 2 : 1Волгарь
30.06.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 4 : 2Волгарь
03.06.2023 Россия - Мелбет Первая лига 34-й тур Акрон4 : 0Волгарь
27.05.2023 Россия - Мелбет Первая лига 33-й тур Волгарь0 : 3
20.05.2023 Россия - Мелбет Первая лига 32-й тур 2 : 0Волгарь
16.07.2023 Россия - Мелбет Первая лига 1-й тур Акрон2 : 0
08.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 0 : 2Акрон
08.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 1 : 1Акрон
03.06.2023 Россия - Мелбет Первая лига 34-й тур Акрон4 : 0Волгарь
27.05.2023 Россия - Мелбет Первая лига 33-й тур 1 : 2Акрон

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