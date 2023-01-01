Локомотив Гомель - Арсенал 23 Июля прямая трансляция
23 Июля 2023 года в 15:00 (+03:00). Кубок Беларуси, 1/16 финала
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Локомотив Гомель - Арсенал, которое состоится 23 Июля 2023 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Беларуси, 1/16 финала, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Локомотив Гомель
Гомель
Арсенал
Дзержинск
История личных встреч
|26.09.2021
|Беларусь - Первая лига
|24-й тур
|0 : 3
|10.07.2021
|Беларусь - Первая лига
|13-й тур
|0 : 1
|25.04.2021
|Беларусь - Первая лига
|2-й тур
|1 : 2
|20.09.2020
|Беларусь - Первая лига
|18-й тур
|1 : 1
|24.06.2020
|Беларусь - Первая лига
|5-й тур
|4 : 0
|22.06.2022
|Кубок Беларуси
|1/16 финала
|0 : 1
|27.11.2021
|Беларусь - Первая лига
|33-й тур
|2 : 1
|21.11.2021
|Беларусь - Первая лига
|32-й тур
|0 : 1
|13.11.2021
|Беларусь - Первая лига
|31-й тур
|0 : 0
|06.11.2021
|Беларусь - Первая лига
|30-й тур
|4 : 2
|12.11.2022
|Беларусь - Высшая лига
|30-й тур
|0 : 2
|06.11.2022
|Беларусь - Высшая лига
|29-й тур
|0 : 1
|30.10.2022
|Беларусь - Высшая лига
|28-й тур
|0 : 0
|22.10.2022
|Беларусь - Высшая лига
|27-й тур
|1 : 1
|18.10.2022
|Беларусь - Высшая лига
|26-й тур
|3 : 0