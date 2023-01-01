20:50 ()
Свернуть список

Локомотив Гомель - Арсенал 23 Июля прямая трансляция

23 Июля 2023 года в 15:00 (+03:00). Кубок Беларуси, 1/16 финала
Локомотив Гомель
Арсенал

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Локомотив Гомель - Арсенал, которое состоится 23 Июля 2023 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Беларуси, 1/16 финала, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Локомотив Гомель
Гомель
Арсенал
Дзержинск
История личных встреч
26.09.2021 Беларусь - Первая лига 24-й тур Локомотив Гомель0 : 3Арсенал
10.07.2021 Беларусь - Первая лига 13-й тур Арсенал0 : 1Локомотив Гомель
25.04.2021 Беларусь - Первая лига 2-й тур Локомотив Гомель1 : 2Арсенал
20.09.2020 Беларусь - Первая лига 18-й тур Локомотив Гомель1 : 1Арсенал
24.06.2020 Беларусь - Первая лига 5-й тур Арсенал4 : 0Локомотив Гомель
22.06.2022 Кубок Беларуси 1/16 финала Локомотив Гомель0 : 1
27.11.2021 Беларусь - Первая лига 33-й тур Локомотив Гомель2 : 1
21.11.2021 Беларусь - Первая лига 32-й тур 0 : 1Локомотив Гомель
13.11.2021 Беларусь - Первая лига 31-й тур Локомотив Гомель0 : 0
06.11.2021 Беларусь - Первая лига 30-й тур 4 : 2Локомотив Гомель
12.11.2022 Беларусь - Высшая лига 30-й тур Арсенал0 : 2
06.11.2022 Беларусь - Высшая лига 29-й тур 0 : 1Арсенал
30.10.2022 Беларусь - Высшая лига 28-й тур Арсенал0 : 0
22.10.2022 Беларусь - Высшая лига 27-й тур 1 : 1Арсенал
18.10.2022 Беларусь - Высшая лига 26-й тур 3 : 0Арсенал

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close