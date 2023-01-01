Днепр М - Белшина 23 Июля прямая трансляция
23 Июля 2023 года в 17:00 (+03:00). Кубок Беларуси, 1/16 финала
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Днепр М - Белшина, которое состоится 23 Июля 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Беларуси, 1/16 финала, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Днепр М
Могилёв
Белшина
Бобруйск
История личных встреч
|06.08.2022
|Беларусь - Высшая лига
|16-й тур
|4 : 3
|20.03.2022
|Беларусь - Высшая лига
|1-й тур
|0 : 0
|02.10.2021
|Беларусь - Первая лига
|25-й тур
|3 : 1
|18.07.2021
|Беларусь - Первая лига
|14-й тур
|4 : 1
|30.04.2021
|Беларусь - Первая лига
|3-й тур
|1 : 2
|23.11.2014
|Беларусь - Высшая лига
|9-й тур
|1 : 1
|05.10.2014
|Беларусь - Высшая лига
|4-й тур
|1 : 2
|02.08.2014
|Беларусь - Высшая лига
|19-й тур
|0 : 0
|16.05.2014
|Беларусь - Высшая лига
|8-й тур
|0 : 0
|12.11.2022
|Беларусь - Высшая лига
|30-й тур
|5 : 0
|06.11.2022
|Беларусь - Высшая лига
|29-й тур
|0 : 1
|30.10.2022
|Беларусь - Высшая лига
|28-й тур
|1 : 0
|24.10.2022
|Беларусь - Высшая лига
|27-й тур
|0 : 2
|20.10.2022
|Беларусь - Высшая лига
|26-й тур
|2 : 0
|08.07.2023
|Беларусь - Высшая лига
|15-й тур
|1 : 0
|01.07.2023
|Беларусь - Высшая лига
|14-й тур
|7 : 2
|25.06.2023
|Беларусь - Высшая лига
|13-й тур
|1 : 2
|11.06.2023
|Беларусь - Высшая лига
|12-й тур
|0 : 0
|03.06.2023
|Беларусь - Высшая лига
|11-й тур
|2 : 0