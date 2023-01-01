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Днепр М - Белшина 23 Июля прямая трансляция

23 Июля 2023 года в 17:00 (+03:00). Кубок Беларуси, 1/16 финала
Днепр М
Белшина

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Днепр М - Белшина, которое состоится 23 Июля 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Беларуси, 1/16 финала, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Днепр М
Могилёв
Белшина
Бобруйск
История личных встреч
06.08.2022 Беларусь - Высшая лига 16-й тур Днепр М4 : 3Белшина
20.03.2022 Беларусь - Высшая лига 1-й тур Белшина0 : 0Днепр М
02.10.2021 Беларусь - Первая лига 25-й тур Днепр М3 : 1Белшина
18.07.2021 Беларусь - Первая лига 14-й тур Белшина4 : 1Днепр М
30.04.2021 Беларусь - Первая лига 3-й тур Днепр М1 : 2Белшина
23.11.2014 Беларусь - Высшая лига 9-й тур Белшина1 : 1Днепр М
05.10.2014 Беларусь - Высшая лига 4-й тур Днепр М1 : 2Белшина
02.08.2014 Беларусь - Высшая лига 19-й тур Белшина0 : 0Днепр М
16.05.2014 Беларусь - Высшая лига 8-й тур Днепр М0 : 0Белшина
12.11.2022 Беларусь - Высшая лига 30-й тур 5 : 0Днепр М
06.11.2022 Беларусь - Высшая лига 29-й тур Днепр М0 : 1
30.10.2022 Беларусь - Высшая лига 28-й тур 1 : 0Днепр М
24.10.2022 Беларусь - Высшая лига 27-й тур Днепр М0 : 2
20.10.2022 Беларусь - Высшая лига 26-й тур 2 : 0Днепр М
08.07.2023 Беларусь - Высшая лига 15-й тур Белшина1 : 0
01.07.2023 Беларусь - Высшая лига 14-й тур 7 : 2Белшина
25.06.2023 Беларусь - Высшая лига 13-й тур Белшина1 : 2
11.06.2023 Беларусь - Высшая лига 12-й тур 0 : 0Белшина
03.06.2023 Беларусь - Высшая лига 11-й тур 2 : 0Белшина

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